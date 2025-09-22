Disparan contra la casa donde se grabó video de Bad Bunny

Suscríbete a nuestros canales

Aproximadamente a las 8:00 pm del domingo 21 de septiembre, dispararon contra la casa donde se filmó parte del documental de Bad Bunny, que formó parte de su álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’.

El hecho se registró en la carretera PR-925, del barrio Río Abajo, cuando un vehículo se posó frente a la residencia de Román Carrasco Delgado, de 84 años, y “alguien gritó palabras ofensivas y realizaron tres disparos”.

A pesar del incidente, las autoridades detallaron este lunes 22 de septiembre que no hubo heridos ni daños a la propiedad. Por la mañana, en medio de las pesquisas hallaron tres casquillos de bala de una pistola 9mm.

El informe policiaco indica que “desde otro vehículo que transitaba por la carretera PR-3, un individuo gritó en varias ocasiones el nombre de un artista urbano, seguido nuevamente por expresiones ofensivas”.

Demanda a Bad Bunny

El atentado contra la casa sucede luego de que Román Carrasco Delgado emprendiera una demanda contra Bad Bunny y las compañías Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions, por “daños emocionales y angustias mentales”.

Esto sucede luego de haber accedido a través de contratos el uso de su vivienda en un video promocional, sin embargo, alega que firmó documentos en blanco sin conocer los términos del uso de su propiedad.

Además, agrega que fanáticos del artista visitan su hogar, así como también la imagen es divulgada en las plataformas digitales sin recibir beneficios.

“De inicio, estos contratos no fueron entregados a Don Román, no se le explicó ni se le leyó su contenido. El demandante tampoco los podía leer pues no posee tal habilidad”, dice la demanda.

Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

Desde el inicio de la residencia de Bad Bunny en el ‘Choliseo’ de Puerto Rico, la fachada de la casa de Carrasco Delgado ha sido utilizada como escenario y sello del cantante.

Con 31 conciertos, el intérprete logró contribuir a la isla con $713 millones. Esto se le atribuye no solo a los shows sino a todas los turistas que llegaron a su tierra natal para verlo cada fin de semana.