Dueños de MLB aprueban venta de los Rays de tampa de manera unanime (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Rays de Tampa cambiarán de dueño inminentemente, luego de que este lunes, los 29 propietarios restantes votaron a favor de la venta del equipo de Florida a un grupo encabezado por el desarrollador inmobiliario Patrick Zalupski.

De acuerdo con el periodista Marc Topkin del Tampa Bay Times, se espera que Zalupski cierre la compra formal de la franquicia (según informes, valorada en 1.700 millones de dólares) a finales de esta semana.

Fin de la era Sternberg

Sternberg asumió el control del equipo de manos del dueño fundador Vince Naimoli en noviembre de 2005 por 200 millones de dólares y lo rebautizó como Rays, antes Devil Rays, después de la temporada 2007.

Los representantes de la ciudad de Tampa ganaron los títulos de la División Este de la Liga Americana en 2008, 2010, 2020 y 2021, y llegaron dos veces a la Serie Mundial, perdiendo ante Filadelfia en 2008 y ante los Dodgers de Los Ángeles en 2020.

Según Topkin, Sternberg conservará una participación minoritaria en el equipo. No se prevé que los Rays se muden como parte de la compra.

Estadio nuevo

La primera orden importante de negocios de Zalupski será, aparentemente, lograr un acuerdo para construir un nuevo estadio de béisbol, algo en lo que Sternberg fracasó repetidamente, incluso a principios de este año, cuando los Rays anunciaron que no seguirían adelante con los planes para un estadio de 1.300 millones de dólares.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, declaró la semana pasada que espera que, bajo la dirección de Zalupski, los Rays inicien una nueva búsqueda de un nuevo estadio en la zona de Tampa y San Petersburgo.

Bajo la dirección de Sternberg, los Rays anunciaron planes, pero luego no avanzaron, con los estadios propuestos en el Estadio Al Lang en San Petersburgo (2007), Ybor City en Tampa (2018) y el terreno adyacente al Trop en el centro de San Petersburgo (2023).