Maikel García podría finalizar como el mejor venezolano de este apartado en 2025

La temporada 2025 de las Grandes Ligas está cada vez más cerca de concluir su ronda regular, y algunos peloteros tratan de mantenerse en buena forma para finalizar entre los más destacados. Uno de esos es Maikel García, quien hasta el momento está protagonizando su mejor año en el Big Show.

El de La Sabana se asentó como el tercera base de los Reales de Kansas City desde hace un par de zafras, pero lo de este 2025 es de otro nivel. De hecho, podría decirse que gracias a sus estadísticas actuales se ha convertido en un serio candidato para ser el antesalista de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Maikel, sinónimo de velocidad

A falta de seis juegos, el conjunto de Kansas City se posiciona a 6.0 de distancia del último puesto del Comodín. Más allá de que es posible que no tengan presencia en la postemporada, Maikel García cuenta con altas posibilidades de seguir haciendo historia en su carrera.

Y es que si hablamos de estadísticas individuales, sus 23 bases robadas lo posicionan como el mejor venezolano en dicho apartado, algo que a su vez lo convierte en un auténtico peligro para lanzadores y receptores rivales. Su más cercano perseguidor en ese sentido es Jackson Chourio con 18.

Vale recordar que justamente el sabanero también cerró el 2024 como el criollo con más estafadas de la temporada, con un total de 37 para ser el cuarto mejor de la Liga Americana. Además, en aquel entonces Andrés Giménez (30) lo escoltó en dicha lista.

Con una semana que promete mucha acción, Maikel García intentará mantenerse como el venezolano más veloz de la campaña. Además, a eso habrá que sumarle que buscará al menos 10 carreras anotadas para igualar su tope personal.

Números de Maikel García en la temporada 2025