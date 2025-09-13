EEUU: Estos bancos de alimentos en Utah brinda comida y productos a personas vulnerables

Suscríbete a nuestros canales

La organización sin fines de lucro Ladies of Charity, ubicada al norte de Utah, lidera una de las iniciativas comunitarias más importantes contra la inseguridad alimentaria en la región. A través de su Despensa de Alimentos del Centro de la Esperanza, han creado un espacio que ofrece asistencia directa a personas y familias que atraviesan momentos de dificultad económica.

El propósito principal de esta despensa es servir como un recurso temporal, según su directora, la Hermana Germaine Sarrazin, muchas personas que recurren al servicio tienen empleo y transporte, pero no pueden costear simultáneamente alimentación, medicamentos y alquiler.

Servicios disponibles para la comunidad

Este banco de alimentos no solo entrega comida, sino que ofrece:

Productos de higiene personal y para el hogar.

Ropa en cantidades limitadas.

Artículos para bebés, como pañales y fórmulas.

De esta forma, las familias reciben un respaldo integral que les permite cubrir necesidades básicas mientras se estabilizan financieramente.

El funcionamiento del Centro de la Esperanza depende de donaciones y del esfuerzo de voluntarios comprometidos. Cada mes, atienden a más de 150 familias, brindando ayuda sin complicados procesos de registro, lo que agiliza el acceso a quienes necesitan apoyo inmediato, evitando largas esperas y trámites burocráticos.

Ubicación y horarios de atención

Las personas interesadas en recibir ayuda pueden acudir a la despensa en los siguientes horarios:

Lunes y miércoles: 4:00 pm a 6:00 pm

Sábados: 10:00 am a 1:00 pm

El centro está ubicado en la 74 South Orchard Drive, North Salt Lake, UT 84054, también es posible solicitar información o coordinar donaciones escribiendo al correo [email protected].