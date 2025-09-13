Estados Unidos: Disney World lanza promoción exclusiva para latinos con 4 parques en 4 días

Suscríbete a nuestros canales

Walt Disney World Resort ha presentado una oferta única para los visitantes latinoamericanos, la cual consiste en 4 días, 4 parques, una experiencia inolvidable. Este paquete permite recorrer los cuatro parques temáticos de Disney en Orlando, Florida, sin restricciones de fechas ni necesidad de reservaciones previas.

El Ticket Mágico ofrece un día de acceso a cada parque:

Magic Kingdom

EPCOT

Disney’s Animal Kingdom

Disney’s Hollywood Studios

Los cuatro días se pueden usar en un período de siete días consecutivos desde la fecha de inicio seleccionada. La venta está abierta desde el 10 de septiembre de 2025 hasta el 15 de mayo de 2026, y los viajes se podrán realizar entre el 4 de enero y el 22 de mayo de 2026, con último uso permitido el 28 de mayo de 2026.

Magic Kingdom

Este parque representa el corazón de Disney. Entre las atracciones destacan:

El Castillo de Cenicienta, ícono del parque.

La montaña rusa TRON Lightcycle/Run y Tiana’s Bayou Adventure.

El desfile nocturno Disney Starlight: Dream the Night Away, que combina luces y personajes emblemáticos para una experiencia mágica.

Disney’s Animal Kingdom

Ideal para los amantes de la aventura y la fauna:

Explora Pandora – The World of Avatar y vuela en un banshee con Flight of Passage.

Disfruta del espectáculo musical Festival of the Lion King.

Realiza un safari y observa animales en su hábitat natural, integrando diversión y aprendizaje ambiental.

EPCOT y Hollywood Studios

EPCOT ofrece un recorrido por la innovación y la diversidad cultural:

Atracciones como Journey of Water – Moana y Guardian's of the Galaxy Cosmic Rewind.

Pabellones de diferentes países que combinan educación y entretenimiento.

Hollywood Studios transporta a los visitantes al mundo del cine:

Vive la emoción de Star Wars: Galaxy’s Edge y Toy Story Land.

Disfruta de nuevos espectáculos como Disney Villains: Unfairly Ever After y The Little Mermaid – A Musical Adventure.

Atracciones como Slinky Dog Dash y Mickey & Minnie’s Runaway Railway ofrecen diversión para todas las edades.

Para disfrutar de esta oportunidad, se recomienda adquirir los boletos en la página oficial de Disney World.