Cronograma de distribución de gasolina subsidiada del 15 al 21 de septiembre

A partir del 15 de septiembre, los conductores de vehículos y motocicletas podrán hacer uso del cupo de gasolina subsidiada, un mecanismo de protección social implementado por el Gobierno Nacional en el año 2020. Para ello, deben poseer saldo positivo en el monedero de Patria y acudir a cualquiera de las estaciones de servicio habilitadas a nivel nacional.

Foto: Referencial / Cortesía

Cronograma de distribución de la gasolina subsidiada

El esquema se rige según el terminal de placa. De acuerdo a los lineamientos del Ejecutivo Nacional, los conductores podrán surtir los siguientes días:

Lunes 15 de septiembre: Placas 3 y 4.

Martes 16 de septiembre: Placas 5 y 6.

Miércoles 17 de septiembre: Placas 7 y 8.

Jueves 18 de septiembre: Placas 9 y 0.

Viernes 19 de septiembre: Placas 1 y 2.

Sábado 20 de septiembre: Placas 3 y 4.

Domingo 21 de septiembre: Placas 5 y 6.

Métodos de pago

El único método de pago es mediante el sistema BiopagoPDV, para agilizar el proceso y reducir el tiempo de espera en las estaciones. Anteriormente, aceptaban efectivo, pero la medida fue eliminada para garantizar la comercialización.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuántos litros pueden abastecer los usuarios?

Los conductores de vehículos pueden abastecer hasta 120 litros al mes y los motociclistas hasta 60 litros al mes.

Para consultar la cantidad de litros restantes pueden realizar un proceso simple, fácil y rápido. Debes enviar un mensaje de texto desde tu equipo móvil con la palabra “SALDO” o “GASOLINA” al número 3777 y esperar la notificación con la información solicitada.