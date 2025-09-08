Cronograma de distribución de la gasolina subsidiada del 8 al 14 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana se mantiene la distribución de la gasolina subsidiada, un mecanismo de protección social implementado por el Ejecutivo Nacional en el año 2020. En este sentido, los conductores de vehículos disponen de un cupo mensual de 120 litros de gasolina y los motociclistas, hasta 60 litros al mes.

Para hacer uso del beneficio, los usuarios deben tener saldo positivo de al menos 25,20 bolívares. Luego, pueden acudir a cualquiera de las estaciones de servicio habilitadas en el territorio nacional. En cuanto a los métodos de pago, está disponible el sistema BiopagoPDV, que funciona con la huella dactilar.

El mecanismo se rige por el terminal de placa, destinando un día específico para cada uno, según las directrices gubernamentales. La información es compartida mediante las redes oficiales de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Del 8 al 14 de septiembre, el cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

Lunes 8 de septiembre: Placas 9 y 0.

Martes 9 de septiembre: Placas 1 y 2.

Miércoles 10 de septiembre: Placas 3 y 4.

Jueves 11 de septiembre: Placas 5 y 6.

Viernes 12 de septiembre: Placas 7 y 8.

Sábado 13 de septiembre: Placas 9 y 0.

Domingo 14 de septiembre: Placas 1 y 2.

¿Cómo consultar la cantidad de litros restantes?

Aquellos conductores que deseen consular la cantidad de litros restantes deben enviar un mensaje de texto con la palabra “SALDO” o “GASOLINA” al número 3777. Luego, será reflejada la información solicitada.

¡Atención usuarios!