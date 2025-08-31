Cronograma de distribución de la gasolina subsidiada del 1° al 7 de septiembre

En septiembre continúa la distribución de la gasolina subsidiada según el número de placa del vehículo o motocicleta, un mecanismo implementado por el Gobierno Nacional en el año 2020. El cupo mensual de combustible se asigna a través del Sistema Patria y para hacer uso de ello, los usuarios deben disponer de saldo positivo en el monedero.
En cuanto a los métodos de pago, tienen habilitado el sistema BiopagoPDV, mediante la huella dactilar. De este modo, facilitan el proceso y reducen el tiempo de espera en las estaciones de servicio distribuidas a nivel nacional.
Quienes deseen consultar la cantidad de litros restantes pueden enviar un mensaje de texto con la palabra SALDO o GASOLINA al número 3777. De inmediato, recibirás la información solicitada en tu dispositivo móvil.
Cronograma de distribución de la gasolina
Durante la próxima semana, los conductores y motociclistas podrán abastecer combustible bajo el siguiente esquema:
Lunes 1 de septiembre: Placas 5 y 6
Martes 2 de septiembre: Placas 7 y 8
Miércoles 3 de septiembre: Placas 9 y 0
Jueves 4 de septiembre: Placas 1 y 2
Viernes 5 de septiembre: Placas 3 y 4
Sábado 6 de septiembre: Placas 5 y 6
Domingo 7 de septiembre: Placas 7 y 8
¿Cuántos son los litros de gasolina asignados para cada usuario?
De acuerdo a las políticas gubernamentales, los conductores de vehículos disponen de un cupo mensual de 120 litros, y los motociclistas hasta 60 litros al mes. La iniciativa tiene como finalidad garantizar el acceso de los venezolanos a los servicios esenciales, en el marco de la protección social.
¿Cómo registrar un vehículo en el Sistema Patria?
Accede a la Plataforma Patria.
Dirígete a la sección de “Perfil” y selecciona la opción “vehículos”.
Completa la información solicitada relacionada con la placa y características.
El Sistema validará el registro con la base de datos del Instituto Nacional de Transporte (INTT).