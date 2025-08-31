Servicios

Cronograma de distribución de la gasolina subsidiada del 1° al 7 de septiembre

El cupo mensual de combustible se asigna a través del Sistema Patria

Por Meridiano

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 12:13 pm
Cronograma de distribución de la gasolina subsidiada del 1° al 7 de septiembre
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

En septiembre continúa la distribución de la gasolina subsidiada según el número de placa del vehículo o motocicleta, un mecanismo implementado por el Gobierno Nacional en el año 2020. El cupo mensual de combustible se asigna a través del Sistema Patria y para hacer uso de ello, los usuarios deben disponer de saldo positivo en el monedero.

NOTAS RELACIONADAS

En cuanto a los métodos de pago, tienen habilitado el sistema BiopagoPDV, mediante la huella dactilar. De este modo, facilitan el proceso y reducen el tiempo de espera en las estaciones de servicio distribuidas a nivel nacional.

Quienes deseen consultar la cantidad de litros restantes pueden enviar un mensaje de texto con la palabra SALDO o GASOLINA al número 3777. De inmediato, recibirás la información solicitada en tu dispositivo móvil.

Cronograma de distribución de la gasolina

Durante la próxima semana, los conductores y motociclistas podrán abastecer combustible bajo el siguiente esquema:

  • Lunes 1 de septiembre: Placas 5 y 6

  • Martes 2 de septiembre: Placas 7 y 8

  • Miércoles 3 de septiembre: Placas 9 y 0

  • Jueves 4 de septiembre: Placas 1 y 2

  • Viernes 5 de septiembre: Placas 3 y 4

  • Sábado 6 de septiembre: Placas 5 y 6

  • Domingo 7 de septiembre: Placas 7 y 8

¿Cuántos son los litros de gasolina asignados para cada usuario?

De acuerdo a las políticas gubernamentales, los conductores de vehículos disponen de un cupo mensual de 120 litros, y los motociclistas hasta 60 litros al mes. La iniciativa tiene como finalidad garantizar el acceso de los venezolanos a los servicios esenciales, en el marco de la protección social.

¿Cómo registrar un vehículo en el Sistema Patria?

  1. Accede a la Plataforma Patria.

  2. Dirígete a la sección de “Perfil” y selecciona la opción “vehículos”.

  3. Completa la información solicitada relacionada con la placa y características.

  4. El Sistema validará el registro con la base de datos del Instituto Nacional de Transporte (INTT).

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Kylian Mbappé La Rinconada Breeders' Cup
Domingo 31 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios