Jornada para apertura de cuenta por primera vez del 16 al 19 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

A través de sus redes sociales, Mercantil Banco Universal anunció que llevará a cabo una jornada especial para la apertura de cuentas bancarias por primera vez a nivel nacional, desde el martes 16 hasta el viernes 19 de septiembre. Los interesados deben acudir a cualquiera de las oficinas habilitadas tanto en Caracas como el interior del país y consignar unos sencillos requisitos.

El horario de atención será de lunes a viernes, a partir de las 8:30 am hasta las 3:30 pm. Mientras que en los centros comerciales iniciará a las 10:00 am y finalizará a las 4:00 pm.

¿Cuáles son los requisitos?

Para participar en la jornada deben presentar los siguientes requisitos:

Menores de edad: Cédula de identidad y partida de nacimiento.

Representantes: Cédula de identidad, constancia de trabajo, autorización judicial y Registro de Información Fiscal (RIF).

Conozca las oficinas en el territorio nacional

Caracas: C.C. Líder, C.C. Tolón y San Francisco.

En el interior: Maturín, Cabimas, Guanare, Valera, Barinas, Valle de la Pascua, Puerto Cabello, Punto Fijo y Táchira.

Además, los clientes que posean su tarjeta Maestro podrán realizar el cambio a la nueva tarjeta de débito Mastercard Mercantil".

Información adicional

Reúna la documentación exigida con antelación, a fin de optimizar la atención y disminuir el tiempo de espera.

Recuerde que estos servicios pueden presentar una alta demanda, por lo que se exhorta a mantener la paciencia y el silencio durante su estadía en las instalaciones.

Los representantes, padres o tutores deben acompañar a los menores de edad durante el proceso de apertura de cuenta en la entidad bancaria.

De este modo, Mercantil reafirma su compromiso con los venezolanos, garantizando el acceso a servicios financieros, principalmente de niños y jóvenes.

Para mayor información pueden ingresar directamente en las redes sociales de Mercantil y así solventar dudas o inquietudes sobre la jornada.