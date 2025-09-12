Alcaldía de Baruta realizará una jornada gratuita de vacunación (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Baruta anunció que realizará una jornada de vacunación gratuita el próximo jueves 25 de septiembre, en el ambulatorio Dr. José María Vargas de Las Minas. El horario de atención será de 8:00 am a 12:00 del mediodía. En este sentido, la dirección de salud exhortó a los lugareños a asistir a la actividad para recibir las inmunizaciones y así evitar el contagio de diversas enfermedades.

De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, los baruteños podrán aplicarse las siguientes vacunas:

Polio IM: Es clave para prevenir el contagio de poliomelitis, una enfermedad que ataca las células nerviosas de la médula espinal, y en casos graves puede causar parálisis.

Polio Oral: Interrumpe la transmisión el virus directamente desde el intestino, garantizando la erradicación de la enfermedad en el organismo.

Pentavalente: Al tratarse de una vacuna combinada es fundamental para contrarrestar diversas afecciones como difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, neumonía y meningitis.

Toxoide: Es empleada para evitar la infección tetánica y la difteria, ayudando a generar una respuesta inmune.

Trivalente viral: Protege contra enfermedades virales como el sarampión, parotiditis y la rubéola. Está indicada principalmente para niños y adultos que no hayan sido inmunizados anteriormente.

Fiebre amarilla: Una sola dosis es suficiente para impedir el contagio de la fiebre amarilla, transmitida por la picadura de un mosquito, representando una enfermedad vírica grave de carácter hemorrágico que puede llegar a ser mortal.

De igual modo, los interesados deben escanear un código QR disponible en las redes sociales de la Alcaldía para conocer los demás servicios que ofrecerán en la jornada.