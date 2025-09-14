Conviasa lanza su app oficial para comprar boletos, guía rápida para usarla paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea venezolana Conviasa puso a disposición de sus pasajeros la VCV APP, una aplicación oficial que facilita la compra de boletos, la gestión de reservas y la consulta de horarios de vuelos, dicha herramienta está pensada para quienes realizan viajes tanto nacionales como internacionales y buscan optimizar su tiempo.

Descarga y registro en la aplicación de Conviasa

La aplicación está disponible en Google Play y App Store, y su instalación es sencilla. Solo debes:

Buscar “ Conviasa ” o “ VCV APP ” en tu tienda de aplicaciones.

” o “ ” en tu tienda de aplicaciones. Descargar e instalar la app.

Registrarte con tu cédula o pasaporte, correo electrónico y datos personales.

Crear una contraseña de acceso y luego iniciar sesión con tus datos.

Proceso para comprar boletos

Una vez dentro de la aplicación, los usuarios pueden seguir estos pasos para adquirir sus pasajes:

Seleccionar el origen, destino y fecha del viaje.

Indicar el número de pasajeros y completar los datos de cada viajero.

Revisar el precio del boleto en bolívares y divisas.

Confirmar el monto total y elegir el método de pago.

Completar la transacción de forma segura.

Funciones adicionales de la VCV APP

Más allá de la compra de boletos, la aplicación ofrece varias funciones útiles:

Consulta de horarios y detalles de vuelos en tiempo real.

Historial de reservas para un mejor control de viajes previos.

Check-in digital sin necesidad de acudir al mostrador.

Afiliación al Club de Millas Conviasa para acumular beneficios.

El uso de esta app representa un gran avance en la experiencia del viajero, los usuarios pueden gestionar todo su itinerario desde el móvil, evitando traslados a oficinas y optimizando el tiempo para planificar sus vuelos con comodidad.