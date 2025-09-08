Comida gratis en Texas y California del 8 al 13 de septiembre (+Detalles)

El Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB) en conjunto con Caridades Católicas Dallas desarrollarán jornadas de alimentación gratuita del 8 al 13 de septiembre. Estas iniciativas tienen como finalidad erradicar el hambre en los estados y respaldar a las familias con bajos ingresos, para garantizar el acceso a productos frescos y saludables.
No es necesario estar registrado ni pagar monto alguno para recibir las despensas. Solo deberán acudir a las ubicaciones en el horario establecido. Al llegar deberán proporcionar su nombre y apellido, así como el código postal donde reside y el número de integrantes del núcleo familiar.
Durante esta semana realizarán 38 distribuciones en Texas y California, destinada a los residentes de estos estados.
Comida gratis en Texas
Lunes 8 de septiembre
- 9:30 am: En Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212
Martes 9 de septiembre
- 9:30 am: En Good Shepherd Garland - Garland, 75040
-
9:30 am: En Mt. Gilead Baptist Church - Italy, 76651
-
9:30 am: En Portfolio Resident Fairway Village - Dallas, 75211
-
11:00 am: En Northway Christian Church - Dallas, 75225
-
1:00 pm: En David Daniels Elementary - Grand Prairie, 75051
-
1:00 pm: En KEF International Church - Plano, 75074
-
1:00 pm: En New Birth Baptist Church - Dallas, 75224
Miércoles 10 de septiembre
-
9:30 am: En St. Francis - Whitesboro, 76273
-
9:30 am: En Sam Rayburn Memorial VA - Bonham, 75418
-
9:30 am: En The Mondello Living - Dallas, 75228
-
10:00 am: En Trinity Basin Preparatory – Ledbetter Campus Dallas, 75233
-
9:30 am: En la Mision Ennis - Ennis, 75119
-
1:00 pm: En St. Mary's - Sherman, 75090
-
1:00 pm: En St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238
-
1:00 pm: En St. Ann - Coppell, 75019
-
1:00 pm: En Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203
Jueves 11 de septiembre
-
9:00 am: En Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235
-
9:30 am: En Sacred Heart Rowlett - Rowlett, 75089
-
9:30 am: En Villas of Lancaster - Lancaster, 75146
-
9:30 am: En Mt. Gilead Baptist Church - Italy, 76651
-
9:30 am: En KIPP Leadership Academy, 75180
-
12:00 del mediodía: En Portfolio Riverstation Apartments - Dallas, 75217
-
12:30 del mediodía: En St. Michael's - McKinney, 75069
-
12:30 del mediodía: En Strong Tower Temple - Grand Prairie, 75051
-
12:30 del mediodía: En Our Savior Lutheran/Texas Health - Rockwall, 75032
Viernes 12 de septiembre
-
9:30 am: En Portfolio Juniper Pointe - Kaufman, 75142
-
9:30 am: En Above All Things Dream Foundation - McKinney, 75069
-
9:30 am: En Strong Arms COGIC - Dallas, 75217
-
9:30 am: En Iglesia Episcopal San Francisco de Asís - Dallas, 75228
Sábado 13 de septiembre
-
9:30 am: En Holy Cross - Dallas, 75216
-
9:30 am: En Christ Embassy Collin - Wylie, 75098
-
9:30 am: En St. Joseph (Richardson) - Richardson, 75081
-
9:30 am: En Heartline Ministries - Dallas, 75228
-
1:00 pm: En St. Francis-Frisco - Frisco, 75033
-
1:00 pm: En Grace Place Church - Duncanville, 75137
-
1:00 pm: En Holy Family-Van Alstyne - Van Alstyne, 75495
-
1:00 pm: En Healing Hands Community Church - Dallas, 75243
Comida gratis en California
FIND Food Bank combate la inseguridad alimentaria en el sur del estado. A través de su mercado móvil, benefician un promedio de 120.000 personal al mes.
Además, proporciona entre el 75% y 100% del total de los alimentos al 90% de los comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y otras sin fines de lucro.
El banco de alimentos funciona como un centro de distribución que recibe donaciones para luego repartirlas a las familias en situación de vulnerabilidad.
Jornadas del 8 al 13 de septiembre
Lunes 8 de septiembre
- 5:00-7:00 pm: En Mecca Elementary 65250 Coahilla St Mecca.
Miércoles 10 de septiembre
- 7:00-9:00 pm: En West Shores 2381 shores Hawk Salton City.
Jueves 11 de septiembre
- 5:00-7:00 pm: En P.S. James O. Jessie, Desert Highland, 480 W. Tram View, Palm Springs.
Viernes 12 de septiembre
- 4:00-6:00 pm: Oasis Elementary 88175 74th Ave Thermal.
Sábado 13 de septiembre
-
7:00-9:00 am: En Southwest Church 44175 Washington St, Indian Wells.
-
9:00-11:00 am: En Anza 58470 CA 371 Anza.