Comida gratis en Texas y California del 8 al 13 de septiembre (+Detalles)

El Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB) en conjunto con Caridades Católicas Dallas desarrollarán jornadas de alimentación gratuita del 8 al 13 de septiembre. Estas iniciativas tienen como finalidad erradicar el hambre en los estados y respaldar a las familias con bajos ingresos, para garantizar el acceso a productos frescos y saludables.

Foto: Referencial / Cortesía

No es necesario estar registrado ni pagar monto alguno para recibir las despensas. Solo deberán acudir a las ubicaciones en el horario establecido. Al llegar deberán proporcionar su nombre y apellido, así como el código postal donde reside y el número de integrantes del núcleo familiar.

Durante esta semana realizarán 38 distribuciones en Texas y California, destinada a los residentes de estos estados.

Comida gratis en Texas

Lunes 8 de septiembre

9:30 am: En Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 9 de septiembre

9:30 am: En Good Shepherd Garland - Garland, 75040

9:30 am: En Mt. Gilead Baptist Church - Italy, 76651

9:30 am: En Portfolio Resident Fairway Village - Dallas, 75211

11:00 am: En Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 pm: En David Daniels Elementary - Grand Prairie, 75051

1:00 pm: En KEF International Church - Plano, 75074

1:00 pm: En New Birth Baptist Church - Dallas, 75224

Miércoles 10 de septiembre

9:30 am: En St. Francis - Whitesboro, 76273

9:30 am: En Sam Rayburn Memorial VA - Bonham, 75418

9:30 am: En The Mondello Living - Dallas, 75228

10:00 am: En Trinity Basin Preparatory – Ledbetter Campus Dallas, 75233

9:30 am: En la Mision Ennis - Ennis, 75119

1:00 pm: En St. Mary's - Sherman, 75090

1:00 pm: En St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

1:00 pm: En St. Ann - Coppell, 75019

1:00 pm: En Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203

Jueves 11 de septiembre

9:00 am: En Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 am: En Sacred Heart Rowlett - Rowlett, 75089

9:30 am: En Villas of Lancaster - Lancaster, 75146

9:30 am: En Mt. Gilead Baptist Church - Italy, 76651

9:30 am: En KIPP Leadership Academy, 75180

12:00 del mediodía: En Portfolio Riverstation Apartments - Dallas, 75217

12:30 del mediodía: En St. Michael's - McKinney, 75069

12:30 del mediodía: En Strong Tower Temple - Grand Prairie, 75051

12:30 del mediodía: En Our Savior Lutheran/Texas Health - Rockwall, 75032

Viernes 12 de septiembre

9:30 am: En Portfolio Juniper Pointe - Kaufman, 75142

9:30 am: En Above All Things Dream Foundation - McKinney, 75069

9:30 am: En Strong Arms COGIC - Dallas, 75217

9:30 am: En Iglesia Episcopal San Francisco de Asís - Dallas, 75228

Sábado 13 de septiembre

9:30 am: En Holy Cross - Dallas, 75216

9:30 am: En Christ Embassy Collin - Wylie, 75098

9:30 am: En St. Joseph (Richardson) - Richardson, 75081

9:30 am: En Heartline Ministries - Dallas, 75228

1:00 pm: En St. Francis-Frisco - Frisco, 75033

1:00 pm: En Grace Place Church - Duncanville, 75137

1:00 pm: En Holy Family-Van Alstyne - Van Alstyne, 75495

1:00 pm: En Healing Hands Community Church - Dallas, 75243

Comida gratis en California

FIND Food Bank combate la inseguridad alimentaria en el sur del estado. A través de su mercado móvil, benefician un promedio de 120.000 personal al mes.

Además, proporciona entre el 75% y 100% del total de los alimentos al 90% de los comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y otras sin fines de lucro.

El banco de alimentos funciona como un centro de distribución que recibe donaciones para luego repartirlas a las familias en situación de vulnerabilidad.

Foto: Referencial / Cortesía

Jornadas del 8 al 13 de septiembre

Lunes 8 de septiembre

5:00-7:00 pm: En Mecca Elementary 65250 Coahilla St Mecca.

Miércoles 10 de septiembre

7:00-9:00 pm: En West Shores 2381 shores Hawk Salton City.

Jueves 11 de septiembre

5:00-7:00 pm: En P.S. James O. Jessie, Desert Highland, 480 W. Tram View, Palm Springs.

Viernes 12 de septiembre

4:00-6:00 pm: Oasis Elementary 88175 74th Ave Thermal.

Sábado 13 de septiembre