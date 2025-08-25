Despensas de alimentos gratis en Texas del 26 al 28 de agosto, conozca las ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB) en alianza con Caridades Católicas Dallas anunciaron varias jornadas para la entrega de alimentos gratuitos del 26 al 28 de agosto. En este sentido, los interesados deberán acudir las ubicaciones en el horario establecido, para garantizar el acceso a los productos frescos y nutritivos.

Aquellos que desean participar deben proporcionar su nombre y apellido, el número del código postal donde residen y el número de integrantes de la familia.

Cada semana, diferentes organizaciones llevan a cabo la distribución de alimentos en varios condados del estado, con la finalidad de erradicar el hambre.

Jornadas de alimentos: Desde el 26 al 28 de agosto

Martes 26 de agosto

9:30 AM: En St. Luke - Irving, 75060

9:30 AM: En St. Mary's - Sherman, 75090

9:30 AM: En Trinity Basin Preparatory Academy 10th Street Campus - Dallas, 75208

11:00 AM: En Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM: En KEF International Church - Plano, 75074

1:00 PM: En la Casa View Church - Dallas, 75228

1:00 PM: En JP Morgan Chase Bank - Dallas, 75216

Miércoles 27 de agosto

9:30 AM: En la Iglesia de Dios Betel - Seagoville, 75159

9:30 AM: En Mesquite Rehabilitation Institute/ Son of Man Worship - Balch Springs, 75180

12:00 PM: En St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

12:30 del mediodía: En Crescent Ridge Apartments - Irving, 75061

12:30 del mediodía: En Freedom Church - Glenn Heights, 75154

1:00 PM: En Sunset Baptist Church - Grand Prairie, 75051

Jueves 28 de agosto