Despensas de alimentos gratis en Texas del 26 al 28 de agosto, conozca las ubicaciones

Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB) en alianza con Caridades Católicas Dallas anunciaron varias jornadas para la entrega de alimentos gratuitos del 26 al 28 de agosto. En este sentido, los interesados deberán acudir las ubicaciones en el horario establecido, para garantizar el acceso a los productos frescos y nutritivos.
Aquellos que desean participar deben proporcionar su nombre y apellido, el número del código postal donde residen y el número de integrantes de la familia.
Cada semana, diferentes organizaciones llevan a cabo la distribución de alimentos en varios condados del estado, con la finalidad de erradicar el hambre.
Jornadas de alimentos: Desde el 26 al 28 de agosto
Martes 26 de agosto
9:30 AM: En St. Luke - Irving, 75060
9:30 AM: En St. Mary's - Sherman, 75090
9:30 AM: En Trinity Basin Preparatory Academy 10th Street Campus - Dallas, 75208
11:00 AM: En Northway Christian Church - Dallas, 75225
1:00 PM: En KEF International Church - Plano, 75074
1:00 PM: En la Casa View Church - Dallas, 75228
1:00 PM: En JP Morgan Chase Bank - Dallas, 75216
Miércoles 27 de agosto
9:30 AM: En la Iglesia de Dios Betel - Seagoville, 75159
9:30 AM: En Mesquite Rehabilitation Institute/ Son of Man Worship - Balch Springs, 75180
12:00 PM: En St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238
12:30 del mediodía: En Crescent Ridge Apartments - Irving, 75061
12:30 del mediodía: En Freedom Church - Glenn Heights, 75154
1:00 PM: En Sunset Baptist Church - Grand Prairie, 75051
Jueves 28 de agosto
9:30 AM: En la Hope Clinic Garland - Garland, 75040
9:30 AM: En Portfolio Vinewood Apartments - Dallas, 75211
9:30 AM: En Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235
9:30 AM: En St. Elizabeth of Hungary - Dallas, 75224
12:00 del mediodía: En St. Michael's - McKinney, 75069
12:30 del mediodía: En Arrington Angels Village Tech Catalyst - Waxahachie, 75165
1:00 PM: En Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203
1:00 PM: En Covington Creek Apartments - Irving, 75061