Juan Soto se ubica entre leyendas a sus 26 años en este apartado (+dato)

Pese a su flojo inicio de temporada, Juan Soto ha demostrado por qué su disciplina en la caja de bateo es una de sus más valiosas cualidades como bateador.

No en vano, lo que muchos pensaron que sería una campaña debut para el olvido, parece tener un desarrollo y desenlace positivos para él. De hecho, sus cifras así lo respaldan.

Pero más allá de su rendimiento actual, la repercusión de su talento se refleja en los números de por vida que exhibe el dominicano. Incluso, son esas mismas estadísticas las que lo acercan a la historia de las Grandes Ligas en múltiples apartados.

Un jonronero legendario

A menos de 20 juegos para que culmine la temporada regular, el estelar jardinero comanda el departamento de cuadrangulares a nivel colectivo con 39 en 144 jornadas. Por su parte, Pete Alonso y Francisco Lindor lo siguen con 33 y 26 respectivamente.

Sin embargo, son sus vuelacercas de por vida los que lo acercan a nombres legendarios y en tiempo récord. A sus 26 años, con 8 campañas activo en Major League Baseball (MLB), es el octavo jugador con más jonrones entre jugadores de su edad históricamente.

Es decir, hasta su temporada de 26 años, solo los siguientes nombres superaron a Soto en el apartado de bambinazos de por vida: Álex Rodríguez (298), Jimmie Foxx (266), Eddie Matthews (253), Albert Pujols (250), Mickey Mantle (249), Mel Ott (249) y Frank Robinson (241).

De conectar dos vuelacercas más en lo que resta de fase regular, el dominicano podría alcanzar la séptima posición de este selecto listado.