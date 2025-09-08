Juan Soto superó a Ken Griffey Jr. en este histórico listado (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Juan Soto está viviendo una gran campaña 2025 de Grandes Ligas, con números notables y siendo una pieza clave en los Mets de Nueva York. El jardinero dominicano se acerca a los 40 jonrones este año y en su más reciente jornada, superó a un legendario miembro del Salón de la Fama.

"La Fiera", como es apodado, está demostrando porque le otorgaron el mejor contrato para un atleta en la historia. Este jugador fue de menos a más en la campaña y sin duda está marcando un año lleno de logros, y cifras notables que le han permitido hacer historia.

Juan Soto deja atrás al legendario Ken Griffey Jr.

Soto está consolidando su lugar en la historia del beisbol y lo hace con estilo de leyenda. Al superar a Ken Griffey Jr., se convirtió en el séptimo jugador con más cuadrangulares antes de cumplir los 27 años, un logro que habla no solo de su poder, sino también de su consistencia y talento innato en el plato. Con 239 jonrones frente a los 238 de Griffey, el quisqueyano sigue marcando su camino hacia el estrellato y dejando claro que está destinado a romper récords.

Lo más impresionante es que el zurdo alcanzó esta marca en apenas 201 turnos menos que Griffey, lo que resalta la eficiencia y la fuerza de su bateo.

En sus primeros 141 juegos con los Mets este 2025, Juan Soto tiene 132 imparables, entre ellos 17 dobles, un triple y 38 jonrones. Además, cuenta con 93 carreras remolcadas, 109 anotadas y promedio de .262.