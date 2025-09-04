Juan Soto emula números que lograron estas leyendas del beisbol (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Juan Soto ha ido de menos a más en la temporada 2025 de Grandes Ligas, pero lo importante es que actualmente es una de las bujías ofensivas de los Mets de Nueva York. El jardinero dominicano vive un gran momento ofensivo en sus últimos juegos y eso le ha permitido hacer historia en múltiples departamentos recientemente.

"La Fiera", como es apodado, ha aportado con su madero, con su velocidad y con su paciencia en le plato, algo que muestra que es un jugador completo y que sin duda, el equipo de Nueva York no se equivocó en darle ese mega contrato con el que se marcó un hecho histórico en el deporte en general.

Juan Soto se sienta en la mesa de leyendas

Soto continúa consolidándose como uno de los bateadores más completos y disciplinados de la historia de la MLB. En 2025 logró unirse a un grupo sumamente exclusivo de jugadores capaces de combinar poder, velocidad y paciencia en el plato: 35+ cuadrangulares, 25+ bases robadas y 115+ boletos en una sola temporada. Este tipo de producción resume perfectamente su perfil único: un bateador con poder de élite, un corredor agresivo e inteligente en las bases y, sobre todo, un control del strike zone que lo distingue como uno de los mejores ojos de su generación.

El logro coloca al jardinero de los Mets de Nueva York en compañía de nombres legendarios como Jeff Bagwell (1997 y 1999), Chipper Jones (1999) y Barry Bonds (1993, 1996-1998), todos futuros o ya miembros del Salón de la Fama. La rareza de esta combinación de estadísticas refleja lo difícil que es dominar en tantas facetas del juego en una misma temporada.

Tras esta nueva marca, Juan Soto cuenta este año con 127 hits, entre ellos 16 dobles, un triple y 37 jonrones. Además, cuenta con 91 carreras remolcadas, 107 anotadas, 115 boletos, 27 robos y un average de .259, todo esto en 138 juegos.