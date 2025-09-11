MLB: Juan Soto llegó a 39 cuadrangulares

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero dominicano Juan Soto volvió a hacer historia en las Grandes Ligas al conectar su cuadrangular número 39 de la temporada 2025, igualando su marca personal establecida en 2024.

El batazo llegó este miércoles en el Citizens Bank Park de Filadelfia, durante la octava entrada frente al zurdo José Alvarado. Soto castigó un sinker de 98 millas por hora, enviando la pelota a 410 pies por el jardín derecho con una velocidad de salida de 111.4 MPH.

Entre los grandes antes de los 27

Con este cuadrangular, Juan Soto alcanza los 240 jonrones en su carrera antes de finalizar su temporada de 26 años, igualando a Mike Trout y superando a figuras históricas como Ken Griffey Jr. (238), Frank Robinson (241) y Mel Ott (242). Solo siete jugadores han conectado más vuelacercas a esa edad, encabezados por Álex Rodríguez con 298.

Este hito coloca a Soto en una élite ofensiva que incluye a Jimmie Foxx (266), Eddie Mathews (253), Albert Pujols (250) y Mickey Mantle (249).

Consistencia y poder: la fórmula de Soto

El cuadrangular número 39 de 2025 también marca la tercera vez que Soto alcanza esa cifra en las primeras 146 apariciones de su equipo en una temporada, igualando sus registros de 2024 y superando el de 2019 (34). Esta consistencia en el poder de largo alcance refuerza su candidatura al Jugador Más Valioso mientras persigue la marca del 40-40.