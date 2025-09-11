MLB: Cristopher Sánchez cumple con sólida apertura de seis entradas (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador dominicano Cristopher Sánchez volvió a demostrar por qué es una de las piezas más confiables en la rotación de los Phillies de Philadelphia. En el enfrentamiento de este miércoles ante los Mets de Nueva York, Sánchez completó una actuación dominante que consolidó su buen momento en la recta final de la temporada regular de las Grandes Ligas.

Línea final de Sánchez

Sánchez trabajó durante seis entradas completas, permitiendo solo cuatro imparables, una carrera limpia, otorgando una base por bolas y ponchando a seis rivales, dejando la mesa servida para acreditarse su decimotercera victoria de la temporada.

Sánchez dejó su efectividad en 2.57 siendo firme candidato al Cy Young de la Liga Nacional. El zurdo está a 11 abanicados de llegar a los 500 de por vida en las Grandes Ligas.