Calendario SNAP en Florida del 8 al 14 de septiembre ¿Quiénes serán los beneficiados?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ofrece alivio alimentario a personas de escasos recursos en diferentes estados del país norteamericano. Al recibir los recursos, los beneficiarios pueden adquirir productos esenciales para mantener una dieta balanceada y cubrir requerimientos nutricionales. A partir del 8 hasta el 14 de septiembre, serán depositados diversos montos en la tarjeta EBT para las familias con escasos recursos.

¿Cuáles son los alimentos que pueden comprar?

El incentivo económico se recibe a través de una tarjeta ETB recargable y con ella, puede comprar los siguientes productos:

Panes

Cereales

Frutas

Verduras

Pescados

Aves

Lácteos

Semillas y plantas que permiten producir alimentos para el hogar.

¿Cuál es el monto que puedo obtener?

Los beneficiarios de SNAP pueden obtener ingresos mensuales dependiendo del número de integrantes de la familia. A continuación, te proporcionamos la tabulación vigente desde el año 2024:

1 persona: 292 dólares.

2 personas: 536 dólares.

3 personas: 768 dólares.

4 personas: 975 dólares.

5 personas: 1.158 dólares.

6 personas: 1.390 dólares.

7 personas: 1.756 dólares.

Por integrante adicional: 219 dólares.

A partir de octubre de 2025, las cifras experimentarán un alza significativa para garantizar el acceso de alimentos saludables dirigidos a las familias en situación de vulnerabilidad, quienes ameritan un respaldo.

Fechas de pago hasta las 14 de septiembre

En el sitio web de ACCESS Florida pueden obtener el calendario de pagos según el octavo y noveno número del caso leído al revés, un método que permite garantizar la distribución equitativa del beneficio alimentario: