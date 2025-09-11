¿Villano en su propia tierra? Novak Djokovic escapa de Serbia a Grecia

Suscríbete a nuestros canales

Novak Djokovic ha pasado de héroe a villano en Serbia durante los últimos días, pues varios medios de comunicación que apoyan al actual gobierno de su país, tildaron al histórico tenista de traidor.

Esta amenaza por parte de la opinión pública y un tenso ambiente político, como consecuencia de las protestas en contra del presidente Aleksander Vucic, motivaron la mudanza forzada del icónico atleta a Grecia.

¿Es realmente un traidor?

El sometimiento al escarnio público por parte de los medios serbios, comenzó luego de que 'Nole' manifestara su apoyo a los protestantes de su país, que piden la dimisión del gobernante y la realización de elecciones libres.

De hecho, el principal precedente que rompió esta relación diplomática de Djokovic con Vucic, se fijó en noviembre de 2024.

Para ese entonces, el deportista de 38 años compartió las imágenes de una protesta de más de 300.000 habitantes de Serbia, con un claro mensaje: ''Con ustedes''.

A partir de allí, el asedio por parte de plataformas comunicacionales del país europeo iniciarían una campaña de desprestigio ante uno de sus más grandes embajadores deportivos.

¿Dónde vive Djokovic?

Cabe destacar que, este jueves se viralizaron imágenes de Novak y su familia en Glyfada, una ciudad de Atenas. De hecho, algunas fuentes aseguran que sus hijos iniciaron las clases en una institución educativa privada de la zona.

Por su marcha repentina de Belgrado (donde residía en su tierra natal), éste optaría por una ''visa dorada'', para poder hacer vida en Grecia sin mayores limitaciones. Es decir, una autorización de residencia permanente a cambio de una inversión considerable en este nuevo hogar.