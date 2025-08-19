Cambios en el programa SNAP: Proyección de pérdida de beneficios por nuevos requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) revela que un número significativo de ciudadanos estadounidenses perderá sus beneficios del programa SNAP, que proporciona asistencia alimentaria a quienes enfrentan dificultades para acceder a una alimentación nutritiva y suficiente. Este cambio se debe a una legislación impulsada por la administración del expresidente Donald Trump, que ha incrementado los requisitos laborales para los beneficiarios.

Las nuevas regulaciones afectarán a miles de familias con hijos, quienes deberán cumplir con nuevos mandatos laborales para continuar recibiendo cupones de alimentos. En un contexto donde la economía enfrenta aumentos en los precios de productos básicos, incluidos los alimentos, tanto las familias como los bancos de alimentos están lidiando con una creciente demanda y escasez de recursos.

Proyección de beneficiarios afectados

La CBO estima que aproximadamente 2.4 millones de estadounidenses dejarán de recibir cupones de alimentos bajo el programa SNAP debido a la implementación de estos nuevos requisitos. Para mantener su elegibilidad, los padres de hijos mayores de 14 años deberán cumplir al menos con uno de los siguientes criterios:

• Trabajar un mínimo de 80 horas al mes

• Participar como voluntarios

• Ingresar a programas de capacitación

¿Qué es el programa SNAP?

El programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es una iniciativa federal que proporciona beneficios económicos mensuales a millones de ciudadanos en Estados Unidos para la compra de alimentos saludables. Los beneficios se depositan en una tarjeta EBT, similar a una tarjeta de débito, que permite a los beneficiarios adquirir alimentos específicos y mantener una dieta equilibrada bajo ciertas restricciones.

La elegibilidad para el programa se determina en función de los ingresos, recursos y tamaño de la familia. Además, algunos estados ofrecen beneficios complementarios para servicios públicos o gastos relacionados con la vivienda.

Diferencias entre beneficios SNAP y cheques de estímulo

Es importante distinguir entre los beneficios del programa SNAP y los cheques de estímulo. Mientras que los cheques de estímulo son pagos únicos destinados a proporcionar alivio económico temporal, los beneficios SNAP constituyen un programa continuo diseñado para ayudar a las familias a acceder a alimentos nutritivos. Los beneficios SNAP se distribuyen mensualmente, basándose en la situación económica y familiar del beneficiario, y no afectan la elegibilidad para otros programas sociales.