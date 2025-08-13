Seis tiendas aceptan pagos con la tarjeta EBT del programa SNAP (+Listado)

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es un programa federal que ayuda a las personas con bajos ingresos a comprar alimentos nutritivos utilizando las tarjetas EBT en establecimientos comerciales o tiendas autorizadas.

Foto: Referencial / Cortesía

Los hábitos de los compradores se modificaron después de la pandemia por Covid-19. En este sentido, las personas prefieren optar por transacciones en línea para recibir los productos directamente en su residencia. Esta tendencia ha provocado que estas tarjetas sean aceptadas en más tiendas del país norteamericano.

En el 2024, SNAP proporcionó beneficios económicos mensuales a 41.7 millones de personas, representando un promedio de 187,20 dólares para gestionar pagos digitales.

¿Cuáles son las tiendas en línea que aceptan la tarjeta EBT?

La National Council on Aging (NCOA) reveló el listado de minoristas y servicios donde puedes usar la tarjeta EBT: