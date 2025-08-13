Seis tiendas aceptan pagos con la tarjeta EBT del programa SNAP (+Listado)

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es un programa federal que ayuda a las personas con bajos ingresos a comprar alimentos nutritivos utilizando las tarjetas EBT en establecimientos comerciales o tiendas autorizadas.
Los hábitos de los compradores se modificaron después de la pandemia por Covid-19. En este sentido, las personas prefieren optar por transacciones en línea para recibir los productos directamente en su residencia. Esta tendencia ha provocado que estas tarjetas sean aceptadas en más tiendas del país norteamericano.
En el 2024, SNAP proporcionó beneficios económicos mensuales a 41.7 millones de personas, representando un promedio de 187,20 dólares para gestionar pagos digitales.
¿Cuáles son las tiendas en línea que aceptan la tarjeta EBT?
La National Council on Aging (NCOA) reveló el listado de minoristas y servicios donde puedes usar la tarjeta EBT:
-
Walmart: Los clientes pueden comprar a través de su sitio web oficial o en la aplicación con la opción de retiro en la acera, si el costo de la compra es mayor de 35 dólares. No obstante, las tarifas de entrega pueden variar según el tipo de servicio elegido, ya sea regular o exprés. Es importante aclarar que los productos elegibles de SNAP pueden ser cancelados con las tarjetas ETB, pero las tarifas correspondientes a la entrega o recogida deben ser pagadas mediante tarjetas de débito o crédito.
-
Amazon y Amazon Fresh: Gracias a las tarjetas ETB puedes acceder a una amplia variedad de comestibles desde su sitio web o en Amazon Fresh con servicio de entrega o recogida. Los beneficiarios podrán encontrar los productos etiquetados como “Elegible para SNAP EBT”. Además, los miembros de Amazon Prime pueden disfrutar de bondades, que incluyen: envíos gratuitos en pedidos de cualquier tamaño.
-
ALDI: La cadena de descuentos acepta pagos SNAP en sus tiendas físicas para la entrega o recogida cerca de tu hogar.
-
Instacard: Está disponible en los 50 estados del país norteamericano. Puedes solicitar entrega o recogida de productos alimenticios. Los beneficiarios deben crear una cuenta en Instacard o añadir su tarjeta EBT a una cuenta existente.
-
DoorDash y Uber Eats: Los usuarios pueden incorporar su tarjeta EBT como método de pago en sus cuentas y buscar los productos con la etiqueta “SNAP” en la aplicación. DoorDash ofrece descuentos especiales en suscripciones DashPass para clientes de SNAP.
-
Target: Acepta pagos EBT en línea mediante el servicio de entrega Shipt, facilitando las compras para los beneficiarios de SNAP desde el sitio web oficial de Target. Para ello, deben utilizar la tarjeta EBT al igual que una tarjeta de débito o crédito, seleccionar sus comestibles y escoger el autoservicio o recogida.