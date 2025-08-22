Esto dijo el vallenatero Álex Manga sobre su deseo de ser presidente de Colombia

Suscríbete a nuestros canales

El emblemático cantante vallenato, Álex Manga, exvocalista de Los Diablitos, sacudió las redes sociales al anunciar su intención de lanzarse como candidato independiente a la Presidencia de Colombia, comenzando a recolectar firmas para respaldar su candidatura.

En un video que ya circula ampliamente, Manga expresó con convicción: “Quiero ser candidato a la Presidencia de Colombia porque aquí cualquiera se lanza y gana”.

Álex Manga dispuesto a liderar Colombia

“Posiblemente puede pasar algo, tengo muy buenas ideas, así que necesito su apoyo. Así como me apoyaron en la música, apóyenme ahora en este proyecto”, agregó el intérprete de “Te tengo que olvidar”.

El inesperado anuncio generó una tormenta de reacciones. Parte de su público manifestó sorpresa e incluso preocupación por lo que consideran la falta de experiencia política del cantante.

Entre los comentarios se leyeron advertencias como “Necesitamos gente preparada para la política, esto no es un chiste” y otros más alentadores como “Uno debe seguir su vocación, no exponerse en escenarios donde no tiene experiencia”.

Elecciones en Colombia

El ingreso de figuras del entretenimiento en la arena política no es algo nuevo, pero ver a un ícono del vallenato dar ese paso para la elección presidencial de 2026 representa un fenómeno interesante.

La contienda se perfila como una de las más abiertas y diversas de los últimos tiempos, en medio de un clima político tenso, marcado por el trágico asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay, lo cual ha reconfigurado las estrategias del Centro Democrático y otros partidos relevantes.

Además, las candidaturas independientes por firmas están cobrando fuerza. Como explica el contexto de las próximas elecciones, personas sin el respaldo de un partido político tradicional pueden inscribir su candidatura mediante el aval colectivo de ciudadanos.

Álex Manga se une, así, a una lista variada de aspirantes que ya han iniciado este proceso, lo que añade dinamismo y peculiaridad al escenario electoral.