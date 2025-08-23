El aprendiz Yolbert Torres le gana el duelo a Edgar Zayas en la cuarta carrera de Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La jornada hípica de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, en el marco del Royal Palm Meet, arrancó con el pie derecho para el joven jinete venezolano Yoalbert Torres. En un meeting que se extiende hasta el 31 de agosto, el aprendiz criollo se ha convertido en la gran sensación de la pista, donde hasta el momento ha logrado un impresionante doblete en las primeras tres carreras.

Yolbert Torres: Gulfstream Park Aprendiz Destacado

La primera victoria de Torres llegó en la competencia inaugural. Con la monta de la yegua de tres años Marabina, el jinete se impuso con contundencia en una carrera especial en la pista de tapeta, diseñada para hembras de tres años y mayores. Con este triunfo, Marabina consigue su primera victoria en ocho salidas a pista, confirmando su condición de favorita y pagando un dividendo de $3.80 a ganador.

El segundo triunfo de la tarde, que generó gran emoción, se produjo en un emocionante duelo en la recta final. En una pista visiblemente afectada por las fuertes lluvias que caen sobre el óvalo, Torres protagonizó una intensa batalla contra el experimentado jinete Emisael Zayas. El aprendiz demostró su destreza al mantener en la punta a su ejemplar, el cincoañero Zydeceaux, para cruzar el espejo en una reñida llegada.

Esta es la quinta victoria de Zydeceaux en 24 actuaciones, un logro que se vio potenciado por la gran labor del jinete y el entrenamiento de José Castro. El triunfo del ejemplar dejó un sorprendente dividendo de $13.80 a ganador, confirmando la pericia de Torres para imponerse incluso en las condiciones más adversas. El joven jinete venezolano se perfila como una de las figuras a seguir en el Royal Palm Meet de Gulfstream Park.

La cuarta de la tarde la inspiración continuó para el látigo criollo que a bordo del numero tres Vino Santo controlo al grupo que le salió al paso para ganar de punta a punta en recorrido de 1.700 metros y con mucha facilidad en la recta final con tiempo definitivo de 1:42.42. En taquilla nuevamente sorprende al pagar $10.40.

Victorias: Jinete Aprendiz Estados Unidos Carreras

De esta manera, el joven jinete acumula un total de 31 victorias en la temporada, lo que eleva su producción a más de un millón de dólares en premios. Estos impresionantes resultados, en apenas su segundo año compitiendo en los hipódromos de Estados Unidos, lo posicionan en el octavo lugar del actual meeting, que se acerca a su recta final.

Los logros de Torres no solo evidencian su talento en ascenso, sino que también lo perfilan como una de las figuras más prometedoras de la hípica en el norte del continente.