ExMiss Universo Francia denunció violencia de género por parte de reconocido chef

Las acusaciones y violencia de género siguen llegando a la vida del reconocido Chef francés, Jean Imbert. El hombre que agarró popularidad por ganar “Top Chef” en el año 2021, es señalado por diversas mujeres, que haberlas maltratados en repetidas ocasiones.

Duras declaraciones

Las cuatro mujeres fueron expareja del Imbert, siendo una de ellas la Miss Francia 2006, Alexandra Rosenfeld, quien vivió un apasionado romance con el hombre entre 2013 al 2014.

Fue durante un reportaje especial publicado en la revista Elle, que tres de las mujeres rompieron el silencio para contar todos los maltratos, abusos, golpes, burlas y palabras que recibieron del chef de 44 años.

La guapa rubia que representó a la nación europea en el Miss Universo 2006, celebrado en Los Ángeles, California, contó su versión en Instagram, indicando que el hombre un día le pegó un cabezazo en la cara, causándole una severa fractura nasal.

“Me dio un cabezazo, una vez, El problema, creía, era yo. Hasta que entendí que eso tenía un nombre un problema”, comentó la exreina de belleza.

Declaraciones que se unen al de otras tres mujeres, que también contaron todos los tormentosos momentos con el chef, quien en año 2019 fue considerado uno de los 50 más influyentes del mundo, según la revista Vanity Fair.

Detalles

Kelly Santos y Lila Salet, informaron que era constante las escenas de celos, insultos, gritos, agresiones, burlas y control por parte de Jean.

Alexandra Rosenfeld, aseveró en la publicación que no busca venganza contra de quien fue su pareja, solo espera que otras mujeres no pasen por su misma situación de dolor.