Milwaukee se rindió a los pies de Willy Adames en su regreso (+video)

La jornada del viernes, entre Cerveceros de Milwaukee y Gigantes de San Francisco fue particularmente emocionante, más allá de lo reñido del compromiso en sí.

Dicho juego, supuso el regreso del campocorto, Willy Adames, al American Family Field, sede que sería su hogar entre la zafra 2021 y 2024, antes de ser firmado como agente libre a finales de ese año por el equipo de la bahía.

Una calurosa bienvenida

Desde que el shortstop salió a la caja de bateo para tomar su primer turno, una ovación de 41.716 personas lo recibió con aplausos, en muestra de respeto y agradecimiento por lo hecho durante sus cuatro campañas de servicio en esta franquicia.

Por su parte, el campocorto brindó un gran espectáculo, aunque no para el agrado de la afición local. Par de cuadrangulares, anotadas y remolcadas, dejó el oriundo de Santiago.

Sin embargo, no pudo evitar la derrota de su equipo 5-4 ante los de casa, que dejaron en el terreno a la divisa de la bahía con cuadrangular del venezolano William Contreras (su primer jonrón walk-off).

Aún así, Adames tuvo palabras de reconocimiento para sus ex-compañeros y de gratitud para los fanáticos que lo hicieron sentir bienvenido de vuelta a la ciudad.

''Tienen un grupo de muchachos jóvenes que se conducen como veteranos. El talento siempre estuvo ahí. Ahora lo están aprovechando para llevar al equipo al siguiente nivel”, expresó con profunda admiración el dominicano.

En cuanto a los fans, Willy manifestó: ''Muy emocionante (la ovación). Cambiaron de opinión muy rápido, pero fue muy bonito ver eso, sé que no querían abuchearme después'', comentó sonriendo el torpedero quisqueyano, haciendo referencia al abucheo que prosiguió al jonrón que vino tras el gesto de cariño del público.