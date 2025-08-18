Servicios

Florida: Estos son los beneficiarios SNAP que cobrarán su ayuda entre el 18 y 24 de agosto

Cuando las fechas de pago coinciden con fines de semana o feriados, las transferencias pueden adelantarse o retrasarse levemente.

Por Jessica Molero Gómez
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 02:00 pm
Programa SNAP Florida
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) continúa siendo un pilar para las familias de bajos ingresos en Estados Unidos, en Florida, esta ayuda se entrega de manera mensual a través de la tarjeta EBT, lo que permite a los beneficiarios comprar alimentos básicos y mejorar su seguridad alimentaria.

Qué productos se pueden adquirir con el programa SNAP

Los fondos de SNAP no se pueden usar en cualquier compra, sino que están destinados exclusivamente a la alimentación. Entre los artículos autorizados están:

  • Panes y cereales.
  • Frutas y verduras frescas.
  • Carnes, pescados y aves.
  • Lácteos y productos derivados.
  • Semillas y plantas para el cultivo en el hogar.

Montos según el tamaño del hogar

El valor de la ayuda depende de la composición familiar y los ingresos. Desde octubre de 2024, la tabla de asignación promedio indica:

  • Hogar de 1 persona: $292.
  • Hogar de 2 personas: $536.
  • Hogar de 3 personas: $768.
  • Hogar de 4 personas: $975.
  • Hogar de 8 personas: $1.756.
  • A partir de 9 miembros, se suman $219 por persona adicional.

Calendario de pagos en Florida

Los depósitos del SNAP en este estado se reparten entre los días 1 y 28 de cada mes. Para determinar la fecha exacta se utilizan los dígitos octavo y noveno del número de caso SNAP (EDG), que se leen al revés y sin contar el décimo, este sistema garantiza que los pagos se distribuyan de manera ordenada y sin retrasos.

Quiénes cobran del 18 al 24 de agosto

Según el cronograma, los beneficiarios de la tercera semana de agosto son los siguientes:

  • 18 de agosto: dígitos 61-64.
  • 19 de agosto: dígitos 65-67.
  • 20 de agosto: dígitos 68-71.
  • 21 de agosto: dígitos 72-74.
  • 22 de agosto: dígitos 75-78.
  • 23 de agosto: dígitos 79-81.
  • 24 de agosto: dígitos 82-85.

