Florida: Estos son los beneficiarios SNAP que cobrarán su ayuda entre el 18 y 24 de agosto

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) continúa siendo un pilar para las familias de bajos ingresos en Estados Unidos, en Florida, esta ayuda se entrega de manera mensual a través de la tarjeta EBT, lo que permite a los beneficiarios comprar alimentos básicos y mejorar su seguridad alimentaria.

Qué productos se pueden adquirir con el programa SNAP

Los fondos de SNAP no se pueden usar en cualquier compra, sino que están destinados exclusivamente a la alimentación. Entre los artículos autorizados están:

Panes y cereales.

Frutas y verduras frescas.

Carnes, pescados y aves.

Lácteos y productos derivados.

Semillas y plantas para el cultivo en el hogar.

Montos según el tamaño del hogar

El valor de la ayuda depende de la composición familiar y los ingresos. Desde octubre de 2024, la tabla de asignación promedio indica:

Hogar de 1 persona: $292.

Hogar de 2 personas: $536.

Hogar de 3 personas: $768.

Hogar de 4 personas: $975.

Hogar de 8 personas: $1.756.

A partir de 9 miembros, se suman $219 por persona adicional.

Calendario de pagos en Florida

Los depósitos del SNAP en este estado se reparten entre los días 1 y 28 de cada mes. Para determinar la fecha exacta se utilizan los dígitos octavo y noveno del número de caso SNAP (EDG), que se leen al revés y sin contar el décimo, este sistema garantiza que los pagos se distribuyan de manera ordenada y sin retrasos.

Quiénes cobran del 18 al 24 de agosto

Según el cronograma, los beneficiarios de la tercera semana de agosto son los siguientes: