Estados Unidos: Estos beneficiarios SNAP en Texas recibirán su pago hasta el 28 de agosto

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) se mantiene como uno de los apoyos sociales más importantes en Estados Unidos. En el estado de Texas, los beneficiarios están recibiendo la última ronda de pagos del mes entre el 25 y el 28 de agosto, lo que representa un alivio para miles de familias de bajos ingresos.

Cada región del país maneja sus propias fechas de depósito para este beneficio, en Texas, los pagos no se concentran en un solo día, sino que se distribuyen de forma escalonada desde el 1 hasta el 28 de cada mes, lo que permite un proceso más ordenado y evita sobrecargas en el sistema.

El dinero de SNAP se acredita en la tarjeta Lone Star EBT, la cual es aceptada en supermercados y tiendas autorizadas en todo el estado. Con ella, los beneficiarios pueden comprar productos básicos como frutas, verduras, carnes, cereales y lácteos, no obstante, el programa no permite adquirir comidas calientes o preparadas, ya que su propósito es fortalecer la seguridad alimentaria de los hogares.

Montos de ayuda según el tamaño del hogar

Hogar de 1 persona: $292

Hogar de 2 personas: $536

Hogar de 3 personas: $768

Hogar de 4 personas: $975

Hogar de 5 personas: $1.158

Hogar de 6 personas: $1.390

Hogar de 7 personas: $1.536

Hogar de 8 personas: $1.756

A partir del noveno miembro, se suman $219 adicionales por persona.

Fechas de pago de la última semana de agosto

En Texas, el día exacto en que cada beneficiario recibe sus fondos depende de los últimos dos dígitos de su número de caso SNAP, conocido como EDG. Para esta última semana de agosto, el cronograma quedó definido de la siguiente manera: