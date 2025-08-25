Mychel Sánchez muy cerca de lograr esta hazaña luego de su triplete en Colonial Downs

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del sábado en el hipódromo de Colonial Downs, ubicado en West Virginia, contuvo una programación de nueve carreras que incluyó el Dolley Madison Stakes y el Jamestown Stakes, donde el jockey venezolano de 32 años, Mychel Sánchez, consiguió tres victorias en la jornada, que incluyó una de las dos selectivas programadas.

Mychel Sánchez consigue triplete que incluyó selectiva

La tercera carrera de la jornada del sábado fue reservada para el Dolley Madison S. con un valor de $125,000, en la cual Just Philtored, una juvenil de dos años, lució su mejor condición con la monta del jinete venezolano Mychel Sánchez, quien exhibió sus mejores condiciones sobre la presentada de Michael Trombetta, quien presentó para la sociedad del Red White and Blue Racing LLC y London Reid Thoroughbreds.

Just Philtored, esta hija del semental Great Notion en la yegua Slow and Steady por Malibuu Moon, mantuvo su invicto en tres presentaciones, y su segunda en pruebas de stakes; antes de este compromiso ganó el Keswick Stakes a principio de mes en este mismo circuito. El crono de la ganadora fue de 63”1 para 1.100 metros en pista de grama.

Mychel Sánchez, en la séptima, visitó el parque de vencedores con el ejemplar Sporting Lady, una yegua que consiguió su primera victoria en distancia de 1.100 metros en pista de grama, con un crono de 62”3. Presentó Keri Brion para los colores de Three Diamonds Farm.

El hat-trick llegó en la octava del programa tras llevar las riendas del ejemplar Carcano, que abonó en la taquilla $6,20 a ganador. Fue presentado por la entrenadora Victoria Oliver. El ganador paró el reloj en 95”2 para 1.600 metros en pista de grama.

Mychel Sánchez por esta hazaña en su carrera

Mychel Sánchez, quien ha sido el líder de los jinetes en el hipódromo de Parx Racing en los últimos dos años, busca su primer título por vez primera en su carrera en este hipódromo de Colonial Downs. Sánchez, con estas victorias, llegó a 22 primeros en este mitin, a solo seis del líder Ben Curtis. El meet de Colonial Downs finalizará el 14 de septiembre, tiempo suficiente para que el jockey criollo pueda lograr esta hazaña.

Sánchez, con estas victorias, llega a 190 victorias en la temporada, para un total de 1.716 de por vida en Estados Unidos. El jinete criollo para hoy en Parx Racing lleva tres compromisos. Para mañana tendrá seis compromisos. Luego retorna el miércoles a Colonial Downs hasta el sábado para buscar descontar al líder y buscar el título.