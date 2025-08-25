Poder y velocidad: Estas son las montas de Ángel Alciro Castillo el lunes en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

El jockey profesional venezolano Ángel Alciro Castillo tendrá un total de cinco compromisos en la programación este lunes 25 de agosto en el Hipódromo de Parx Racing situado en Filadelfia, Estados Unidos.

Ángel Alciro Castillo: Parx Racing Meeting montas lunes

Castillo comenzará en la segunda competencia con el cincoañero Thirsty Pappy (número 1) en un Claiming de $18.000 para ejemplares de 3 y más años, en distancia de 6 furlones (1.200 metros) en arena.

Lugo en la tercera carrera, el zuliano montará al alazán Six Whip (número 6), en otro Claiming de $18.000 en premio a repartir.

Para la cuarta competencia, Castillo conducirá al potro Mckirgan (número 1) igualmente en un Claiming de $21.000, para el recorrido de 1 milla y 70 yardas (1.664 metros) en arena.

Asimismo, en la quinta del programa tendrá el compromiso de montar al alazán Full Irish (número 1), para el lote de ejemplares de 3 y más años, en distancia de 6 furlones (1.200 metros) en arena.

Por último, el Ángel de la fusta, correrá con el cincoañero Takemetothemoon (número 7) en la novena y última competencia para ejemplares de 3 y más años, en distancia de 1.664 metros en arena.

Para los días martes 26 y miércoles 27 de agosto tendrá un total de cuatro compromisos de monta (Dos montas en los días antes mencionados)

En cuanto a su campaña Castillo tiene un total de 30 victorias en lo que va de está temporada más 1.021 triunfos en toda su carrera profesional en Estados Unidos.