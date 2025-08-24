Fallece asistente de dirección durante rodaje de "Emily en París" ¿Qué pasó?

Suscríbete a nuestros canales

Moda, belleza, elegancia y clase son palabras para definir a la exitosa serie de Netflix “Emily en París”. Sin embargo, nadie imaginaria que el en set de grabación sucedieron un terrible suceso, como la muerte del asistente de dirección Diego Borella.

Fue el jueves 21 de agosto que el hombre falleció en Venecia, Italia, durante una jornada de grabación de la serie, protagonizada por Lily Collins y cuya quinta temporada será estrenada el 18 de diciembre.

¿Qué sucedió?

Según información de diversos medios el hombre se desvaneció en pleno set de grabación, luego de haber sufrido un ataque en el corazón. Afirman que Diego recibió ayuda de personal de salud del rodaje, pero fue muy tarde, ya que estaba totalmente descompensado.

Dicen que todos los intentos por revivirlo fueron inútiles, ya que el ataque fue muy agresivo, quitándole la vida a Borella, quien se había desempeñado muy bien en su labor en la trama, que ha tenido gran popularidad en los espectadores de la plataforma de streaming.

“Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia productora de “Emily en París”. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en este momento tan difícil”, dijo un portavoz de Televisión Estudios a People.

A sus 47 años el fallecido había finalizado su formación para televisión en Roma, Londres y Nueva York, con una gran pasión por las artes visuales y la literatura. Dicen que también amaba la poesía y escribir libros para los más pequeños de la casa.