Anthony Volpe: De ídolo a enemigo de la afición de Yankees de Nueva York

La última ocasión en la cual Yankees de Nueva York ganó una Serie Mundial fue en el año 2009. Y Anthony Volpe estuvo allí para presenciarlo como un pequeño fanático en las gradas.

Por lo tanto, si alguien entiende lo que es ser un fanático del conjunto del Bronx, es el infielder nacido también en territorio neoyorquino. Pero esta vez, esa empatía no lo ha salvado de ser un objeto de críticas constante en el Yankee Stadium.

Héroe y villano

El campocorto de 24 años se ha apoderado en los últimos años de su posición, dentro del lineup dirigido por Aaron Boone, pero este año su rendimiento lo convirtió en uno de los miembros constantes más cuestionables de esta alineación.

Pese a su experiencia de tres campañas en Grandes Ligas, la mala racha que vive Volpe -especialmente en defensa- es preocupante para los seguidores de esta histórica organización.

En su año debut (2023) cometió el máximo de errores defensivos de su carrera -hasta ahora- con 17 en 157 juegos; este 2025 ya emuló esa cantidad en 29 juegos menos (128).

Asimismo, con el madero también ha decaído su rendimiento de forma considerable. De hecho, acumula 4 juegos sin embasarse y solo un hit en sus últimos 8 compromisos.