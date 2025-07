MLB: Defensa de Anthony Volpe causa problema a los Yankees (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto de los Yankees de Nueva York, Anthony Volpe, vuelve a encontrarse en el “ojo del huracán” y no por su aporte ofensivo, sino por sus problemas defensivos. Este martes cometió par de errores que fueron eclipsados por su cuadrangular en la parte baja de la octava, cuando el encuentro se encontraba seis (6) carreras por cuatro (4) a favor de los “mulos del Bronx”.

Su ofensiva sigue siendo excepcional, anotando la mayor cantidad de carreras en la Liga Americana en lo que va de temporada, pero su defensa sigue siendo inestable, lo que pone a su pitcheo en una situación muy difícil.

Los pecados de Volpe

El primero de ellos lo realizó en la parte alta de la primera entrada, en un lance al segunda base, Jazz Chisholm Jr., que condujo a un par de carreras sucias contra Max Fried.

Luego cometió otro (su décimo quinto (15) error del año, líder en las Grandes Ligas) en un tiro bajo a la primera base en la novena, que puso la carrera del empate en base y extendió el juego, aunque Devin Williams lo ayudó ponchando a Jonathan Aranda para terminarlo.

“Obviamente, tengo que hacer esas jugadas”, dijo Volpe después del partido, según Gary Phillips del New York Daily News. “Sé de lo que soy capaz, así que obviamente es frustrante. No me desanima, y sé cuál es mi nivel de exigencia".

Volpe tiene mucho alcance como campocorto, pero necesita controlar un poco su brazo. Está peligrosamente cerca de superar su récord personal en una sola temporada con mucho béisbol por jugar. (Cometió 17 errores en 2023 y 16 el año pasado).