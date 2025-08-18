La 'Reina de la Ketamina' se declara culpable por la muerte de Matthew Perry

Suscríbete a nuestros canales

La trágica muerte de la estrella de Friends, Matthew Perry, vuelve a dar un giro y esta vez se debe a que la vendedora de drogas conocida como la ‘Reina de la Ketamina’, Jasveen Sangha se declaró culpable.

En este sentido, reportan que, la dealer llegó a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable de los cargos que la vinculan en la muerte de Perry.

La 'Reina de la Ketamina' confiesa

Según los documentos judiciales, Jasveen de 42 años, aceptó declararse culpable de múltiples cargos federales, incluyendo la distribución de ketamina que resultó en la muerte del estadounidense.

Inicialmente, Sangha, quien se promocionaba en redes sociales como una “jet-setter” y socializaba con celebridades, se había declarado no culpable. Sin embargo, su abogado, Mark Geragos, confirmó que ella está “asumiendo la responsabilidad por sus acciones”.

El acuerdo de culpabilidad es un paso crucial para el caso, que estaba programado para ir a juicio en septiembre. Jasveen Sangha podría enfrentar una pena de hasta 65 años de prisión.

¿Cómo llegó la Ketamina a las manos de Matthew?

La investigación reveló una cadena de distribución que conectaba a Sangha con el actor. Documentos judiciales indican que Sangha se enteró del interés de Perry en la ketamina a través de un conocido, Erik Fleming, quien a su vez estaba en contacto con el asistente del actor, Kenneth Iwamasa.

Según los fiscales, Sangha envió una muestra gratuita a Perry y posteriormente vendió 50 viales a través de Fleming e Iwamasa. Se cree que uno de estos viales contenía la dosis fatal que mató al actor en octubre de 2023.