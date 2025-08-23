Mira lo que logra Sovereignty con la victoria del Travers Stakes (GI)

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Saratoga fue testigo de una nueva página en la historia del hipismo. El esperado Travers Stakes (G1), uno de los eventos más prestigiosos de la temporada en Estados Unidos, tuvo un protagonista de lujo: el caballo castaño de tres años Sovereignty.

Con una conducción impecable del jinete venezolano Junior Alvarado, Sovereignty se impuso con una facilidad asombrosa sobre sus cuatro rivales en un recorrido de 2,000 metros. El triunfo no solo le significó a su equipo una jugosa bolsa de $1,250,000, sino que también dejó claro su dominio absoluto en la pista de arena.

La victoria de Sovereignty en el Travers Stakes es la sexta de su corta carrera de nueve presentaciones. Con tan solo tres años de edad, este extraordinario corredor deja una huella imborrable. La contundencia de su triunfo fue tal, que su ventaja sobre su más cercano rival, Bracket Buster, fue de al menos diez cuerpos en la pista de arena del óvalo de Saratoga.

El triunfo de esta tarde en Saratoga catapulta a Sovereignty a un selecto club. El caballo se convierte en el primero de este siglo, desde el recordado Thunder Gulch en 1995, en conquistar las tres carreras más importantes de la temporada: el Kentucky Derby (G1), el Belmont Stakes (G1) y ahora el Travers Stakes (G1). Este extraordinario logro no solo consolida su reinado en los óvalos de Estados Unidos, sino que lo posiciona como el mejor purasangre de su generación.

El próximo objetivo en la mira de Sovereignty es la Breeders' Cup Classic, el evento que pondrá a prueba su supremacía contra la élite hípica mundial. La carrera se celebrará entre octubre y noviembre en el hipódromo de Del Mar, California, y el mundo del hipismo ya espera con gran expectativa un nuevo capítulo en la impresionante historia de este castaño.