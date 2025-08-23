Tal y como se esperaba: Sovereignty con Junior Alvarado se impone el Travers Stakes (GI)

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los eventos más esperados de la temporada en Estados Unidos, el Travers Stakes (G1), tuvo un nuevo protagonista: el castaño de tres años Sovereignty. Con la impecable monta del venezolano Junior Alvarado, el caballo se impuso sin problemas sobre sus cuatro rivales en el mitin veraniego del hipódromo de Saratoga, en Saratoga Springs, Nueva York. La victoria le valió un premio a repartir de $1,250,000 en una carrera de 2,000 metros sobre pista de arena.

Victoria contundente: Carrera de grado Saratoga Junior Alvarado

El Travers Stakes es una de las competencias más antiguas para caballos de tres años en el país y la actividad principal del verano en Saratoga. Conocido como el "Derby de Medio Verano", este evento atrae a los mejores ejemplares de la Triple Corona de la primavera, junto con potros en desarrollo que buscan superar a las estrellas consagradas.

El caballo gana de menor a mayor en una carrera que fue liderada en parte del tramo por Magnitude (01) seguido de Bracket Buster (02) en un pelotón que dejaba en el último lugar, pero muy cerca a la vedet de la prueba.

Ya al momento que el criollo Alvarado consideró pertinente hizo su movida y al giro de la curva final hace contacto con el número dos y lo pasa de un viaje por centro de cancha para ganar con mucha facilidad en recorrido de 2.000 metros y tiempo final de 120.4. En taquilla no podía pagar más su dividendo resalta el apoyo de la afición, $2.60 a ganador y $2.10 el place.

Pase directo a la Breeders' Cup: Estados Unidos Saratoga Travers Stakes (GI)

Sovereignty, defensor de la cuadra Godolphin, ya era un héroe tras sus triunfos en el Kentucky Derby (G1) y el Belmont Stakes (G1). Ahora, con esta nueva victoria selectiva, el hijo de Into Mischief asegura su pase directo para la próxima Breeders' Cup Classic, que se celebrará en noviembre en el hipódromo de Del Mar.

Con su triunfo en la edición 156 del Travers Stakes (G1), Sovereignty se convierte en el segundo representante de este siglo en ganar este certamen y el Kentucky Derby, y el undécimo en la historia de esta legendaria competencia estadounidense. Su abuelo, Bernardini, también ganó este evento en 2006, lo que añade un legado familiar a esta importante victoria.

De esta manera el entrenador Bill Mott consigue su primer Travers ya que se le había puesto difícil en los años 1999 con Visiona and Verse, Hold Me Back en el (2009) y Tacitus (2019). Para los colores del Stud Godolphin esta victoria significa la tercera ya que lo habían logrado con Alpha (2012 empate) y Essential Quality (2021).

Para el criollo ganador de un poco más 2.000 carreras de por vida este triunfo significa el primero en su carrera de aproximadamente 19 años.