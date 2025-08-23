Patch Adams gana el H. Allen Jerkens Memorial Stakes (G1) en final cerrado

Suscríbete a nuestros canales

La edición 2025 del H. Allen Jerkins Memorial Stakes (G1) se disputó este sábado 23 de agosto, como parte de la programación en Saratoga Race Course de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Con un total de ocho ejemplares de tres y más años fue la nómina oficial de este Graded Stakes, en distancia de siete furlones (1.400 metros) en pista de arena más un premio a repartir de $500.000.

Patch Adams Luis Sáez H Allen Jerkens Stakes (G1) Saratoga

La carrera se inicia con Midland Money (número 2) que comandó la prueba selectiva con Captain Cook (número 7), Barnes (número 3) y Patch Adams (número 1) con parciales de 22’’1 para los 400 metros.

Mientras seguían en la lucha por las posiciones Midland Money conducida por el dominicano Joel Rosario mantenía en la punta en 44’’52 para 800.

En la entrada de la recta final, el castaño tresañero Patch Adams, con la monta del panameño Luis Sáez buscó pase por la parte interna y alcanzó al puntero Midland Money, pero lo sorprendió por fuera Captain Cook (número 7) y entre ellos se dieron un bonito duelo en los metros decisivos.

Sin embargo, el conducido por Sáez no se resistió ante la lucha y cruzó al espejo por cabeza de ventaja.

El resto de los parciales del Graded Stakes quedaron en: 1:08’’81 en 1.200 metros y cerró en 1:21’61 para los 1.400 metros del recorrido, mientras que los participantes en llegar fueron: Captain Cook para el segundo lugar, Barnes en el tercer lugar, Chancer McPatrick en el cuarto y cerró en la pizarra Madadet Road.

Patch Adams es un producto de Into Mischief en Well Humored por Distorted Humor, fue entrenado por el destacado entrenador Brad Cox para los colores del Chc Inc And Winstar Farm, consiguió su cuarta victoria en siete actuaciones y abonó dividendo de $7,00 a ganador, $4,00 el place y $2.80 el show.

Asimismo, fue primer favorito para la revista con mayor circulación del deporte hípico: Gaceta Hípica.