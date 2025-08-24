|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|-
|-
|7
|6
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|-
|-
|2
|4
|0
|Entradas
|LAD
|SD
|1º
|Teoscar Hernández out con elevado de sacrificio a jardinero central Ramón Laureano. Shohei Ohtani anota Mookie Betts a 3ra.
|1
|0
|3º
|Elias Díaz batea jonrón (6) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Jake Cronenworth anota .
|1
|2
|6º
|Freddie Freeman batea jonrón (17) con elevado por el jardín central.
|2
|2
|7º
|Dalton Rushing batea jonrón (3) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Andy Pages anota Michael Conforto anota.
|5
|2
|7º
|Freddie Freeman batea jonrón (18) con elevado por el jardín derecho. Mookie Betts anota.
|7
|2
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Ohtani DH
|3-0
|1
|0
|0
|.279
|M. Betts SS
|3-2
|1
|0
|0
|.246
|F. Freeman 1B
|3-2
|2
|2
|3
|.303
|T. Hernández RF
|2-0
|0
|0
|1
|.248
|A. Freeland 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.230
|A. Pages CF
|3-1
|1
|0
|0
|.271
|M. Conforto LF
|2-0
|1
|0
|0
|.183
|M. Rojas 2B
|3-0
|0
|0
|0
|.254
|D. Rushing C
|3-1
|1
|1
|3
|.189
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Yoshinobu Yamamoto
|6.0
|2
|4
|6
|92-60
|2.90
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|2-0
|0
|0
|0
|.264
|L. Arraez 1B
|3-0
|0
|0
|0
|.285
|M. Machado 3B
|3-1
|0
|0
|0
|.292
|R. O'Hearn DH
|3-0
|0
|0
|0
|.279
|X. Bogaerts SS
|3-0
|0
|0
|0
|.262
|G. Sheets LF
|2-1
|0
|0
|0
|.255
|R. Laureano CF
|2-0
|0
|0
|0
|.299
|J. Cronenworth 2B
|1-1
|1
|0
|0
|.240
|E. Díaz C
|2-1
|1
|1
|2
|.199
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Nick Pivetta
|6.0
|2
|2
|7
|93-57
|2.82
|Jeremiah Estrada
|0.2
|4
|3
|1
|25-17
|3.19
|Wandy Peralta
|0.0
|1
|1
|0
|7-4
|3.10
|
LA Dodgers
|
San Diego
|6
|H
|4
|3
|HR
|1
|15
|TB
|8
|3
|DEB
|3
|
LA Dodgers
|
San Diego
|6
|K
|8
|60
|ST
|78
|4
|H
|6
|2
|BB
|4
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Ohtani DH
|3-0
|1
|0
|0
|.279
|M. Betts SS
|3-2
|1
|0
|0
|.246
|F. Freeman 1B
|3-2
|2
|2
|3
|.303
|T. Hernández RF
|2-0
|0
|0
|1
|.248
|A. Freeland 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.230
|A. Pages CF
|3-1
|1
|0
|0
|.271
|M. Conforto LF
|2-0
|1
|0
|0
|.183
|M. Rojas 2B
|3-0
|0
|0
|0
|.254
|D. Rushing C
|3-1
|1
|1
|3
|.189
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Yoshinobu Yamamoto
|6.0
|2
|4
|6
|92-60
|2.90
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|2-0
|0
|0
|0
|.264
|L. Arraez 1B
|3-0
|0
|0
|0
|.285
|M. Machado 3B
|3-1
|0
|0
|0
|.292
|R. O'Hearn DH
|3-0
|0
|0
|0
|.279
|X. Bogaerts SS
|3-0
|0
|0
|0
|.262
|G. Sheets LF
|2-1
|0
|0
|0
|.255
|R. Laureano CF
|2-0
|0
|0
|0
|.299
|J. Cronenworth 2B
|1-1
|1
|0
|0
|.240
|E. Díaz C
|2-1
|1
|1
|2
|.199
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Nick Pivetta
|6.0
|2
|2
|7
|93-57
|2.82
|Jeremiah Estrada
|0.2
|4
|3
|1
|25-17
|3.19
|Wandy Peralta
|0.0
|1
|1
|0
|7-4
|3.10
|
LA Dodgers
|
San Diego
|6
|H
|4
|3
|HR
|1
|15
|TB
|8
|3
|DEB
|3
|
LA Dodgers
|
San Diego
|6
|K
|8
|60
|ST
|78
|4
|H
|6
|2
|BB
|4
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Dodgers
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|-
|-
|7
|6
|0
|Padres
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|-
|-
|2
|4
|0
|Entradas
|LAD
|SD
|alta
|1º
|Teoscar Hernández out con elevado de sacrificio a jardinero central Ramón Laureano. Shohei Ohtani anota Mookie Betts a 3ra.
|1
|0
|baja
|3º
|Elias Díaz batea jonrón (6) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Jake Cronenworth anota .
|1
|2
|alta
|6º
|Freddie Freeman batea jonrón (17) con elevado por el jardín central.
|2
|2
|alta
|7º
|Dalton Rushing batea jonrón (3) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Andy Pages anota Michael Conforto anota.
|5
|2
|alta
|7º
|Freddie Freeman batea jonrón (18) con elevado por el jardín derecho. Mookie Betts anota.
|7
|2
Ver más