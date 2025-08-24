Play by Play

Play by Play

COL 0
PIT 4


STL 0
TB 5
B: 0
S: 0
O: 2
HOU 2
BAL 3


WSH 2
PHI 3


NYM 3
ATL 4


KC 10
DET 8


TOR 3
MIA 5


MIN 0
CWS 8


SF 4
MIL 3


CLE 0
TEX 5


CHC 4
LAA 3
B: 0
S: 0
O: 0
CIN 1
AZ 1
B: 0
S: 0
O: 1
LAD 7
SD 2
B: 3
S: 1
O: 2
ATH 1
SEA 11
B: 0
S: 1
O: 0
Pre-Game
BOS 0
NYY 0

LAD
73-57 (.562)
7
Alta 7th 2 outs
2

SD
74-56 (.569)
Teoscar Hernández

AL BATE

Teoscar Hernández (RF)
2 - 0
Wandy Peralta

LANZA

Wandy Peralta
0.0 IP, 1 CL, 0 K, 7 NP
Bolas:
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4
4
Strike cantado
Sinker 94.9 MPH.
Rotación:0RPM
3
Bola mala
Changeup 88.1 MPH.
Rotación:2.262RPM
2
Bola mala
Changeup 88.2 MPH.
Rotación:2.211RPM
1
Bola mala
Sinker 94 MPH.
Rotación:2.209RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
1 0 0 0 0 1 5 - - 7 6 0
0 0 2 0 0 0 - - 2 4 0
Entradas LAD SD
Teoscar Hernández out con elevado de sacrificio a jardinero central Ramón Laureano. Shohei Ohtani anota Mookie Betts a 3ra. 1 0
Elias Díaz batea jonrón (6) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Jake Cronenworth anota . 1 2
Freddie Freeman batea jonrón (17) con elevado por el jardín central. 2 2
Dalton Rushing batea jonrón (3) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Andy Pages anota Michael Conforto anota. 5 2
Freddie Freeman batea jonrón (18) con elevado por el jardín derecho. Mookie Betts anota. 7 2
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Ohtani DH 3-0 1 0 0 .279
M. Betts SS 3-2 1 0 0 .246
F. Freeman 1B 3-2 2 2 3 .303
T. Hernández RF 2-0 0 0 1 .248
A. Freeland 3B 3-0 0 0 0 .230
A. Pages CF 3-1 1 0 0 .271
M. Conforto LF 2-0 1 0 0 .183
M. Rojas 2B 3-0 0 0 0 .254
D. Rushing C 3-1 1 1 3 .189




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Yoshinobu Yamamoto 6.0 2 4 6 92-60 2.90
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 2-0 0 0 0 .264
L. Arraez 1B 3-0 0 0 0 .285
M. Machado 3B 3-1 0 0 0 .292
R. O'Hearn DH 3-0 0 0 0 .279
X. Bogaerts SS 3-0 0 0 0 .262
G. Sheets LF 2-1 0 0 0 .255
R. Laureano CF 2-0 0 0 0 .299
J. Cronenworth 2B 1-1 1 0 0 .240
E. Díaz C 2-1 1 1 2 .199




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nick Pivetta 6.0 2 2 7 93-57 2.82
Jeremiah Estrada 0.2 4 3 1 25-17 3.19
Wandy Peralta 0.0 1 1 0 7-4 3.10

LA Dodgers
San Diego
6 H 4
3 HR 1
15 TB 8
3 DEB 3

LA Dodgers
San Diego
6 K 8
60 ST 78
4 H 6
2 BB 4
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Padres 74 56 .569 - W5
Dodgers 73 57 .562 1.0 L2
D-backs 64 66 .492 10.0 W4
Giants 63 68 .481 11.5 W2
Rockies 37 94 .282 37.5 L4
Probabilidad de ganar
96.8 %
7 parte alta
(B:3 S:0 O:2)

LA Dodgers 7 - 2 San Diego
Datos del encuentro
Estadio: Petco Park
Localidad: San Diego, California
El clima: Sunny, 77 ºF
Capacidad: 40.222
Árbitros:
Home Plate: David Rackley
1era base: Chad Whitson
2da base: Edwin Moscoso
3era base: Chris Guccione
