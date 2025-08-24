Moto GP: El espantoso accidente de Pedro Acosta que terminó en una bonita interacción (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante los clasificatorios del Gran Premio de Hungría de Moto GP, el sábado pasado, una escalofriante escena se vio en la curva 8 del circuito Balaton Park.

A falta de 12 minutos para que acabara la Q2, previo a la carrera de Sprint que ganaría Marc Márquez (también campeón del Grand Prix de este domingo), Pedro Acosta derrapó con su moto y esta se estrelló de forma aparatosa contra la zona de seguridad.

Del susto al alivio

Afortunadamente, tras descartarse posibles lesiones del joven piloto de Red Bull KTM Factory Racing, el otro implicado en este posible incidente fue un camarógrafo que casi fue impactado por algunas partes de la motocicleta.

Acosta pudo bajar de la moto durante el derrape, pero la moto se estrelló y voló hacie un andamio, donde se encontraba el operador de cámara de la transmisión oficial. Sin embargo, este tampoco fue herido en el proceso.

Después de lo ocurrido, este domingo en la previa de la gran carrera, el propio Acosta se acercó al camarógrafo para chequear que estuviera bien y regalarle una de las piezas de su vehículo firmada como recuerdo, compartiendo una amena conversación, difundida en las cuentas oficiales de Moto GP.

''La moto ha ido bastante arriba, son 3 metros'', comentó el operador de cámara ante el estelar español de 21 años de edad. Incluso, al ser consultado por Acosta, aclaró que agradece que no haya impactado su humanidad, solo el lente de la cámara.