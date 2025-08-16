Marc Márquez se encamina a esta cantidad de triunfos en el GP de Austria

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial de Motociclismo vuelve a las pistas este fin de semana con el Gran Premio de Austria, decimotercera carrera de la temporada en las tres categorías (MotoGP, Moto2 y Moto3) y que se disputará en el circuito de Red Bull Ring que tiene una longitud de 4.326 km de recorrido.

Esta carrera será una gran oportunidad para que Marc Márquez logre su primer triunfo en el trazado trasalpino y para que Ducati extienda su dominio en el circuito. El español además llega como líder del mundial y buscará su sexta victoria consecutiva y novena de la campaña.

Aunque el camino aún es largo, no es imposible, sobre todo por el dominio que ha mostrado tanto en la carrera sprint como en el Gran Premio. Marc Márquez tiene como marca personal de 10 triunfos consecutivo

Más ganadores en Austria

El último ganador fue el italiano Francesco Bagnaia, mientras que su compatriota Giacomo Agostini y el español Ángel Nieto, son los más laureados en el trazado austríaco con seis triunfos.

Prácticas en Austria

Márquez comenzó el camino a su sexto triunfo seguido con un dominio claro en las prácticas libres. El español de Ducati marcó un tiempo de 1minuto:28.117 segundos, dos décimas mejor que Pedro Costa (KTM) quien además probó una nueva ala en la trompa de la moto, mientras que en el tercer lugar se ubicó Francesco Bagnaia (Ducati).

Otros que aseguraron su boleto a la Qualy 2 fueron:

Alex Márquez (BK8 Gresini Racing)

Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team)

Joan Mir (Honda HRC Castrol)

Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Johann Zarco (Castrol LCR Honda)

Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP)

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

Este sábado 16 de agosto se disputará la clasificación para la carrera sprint a las 4:50 am, mientras que a 9:00 am hora de Venezuela será la carrera corta que ordena la grilla del Gran Premio.