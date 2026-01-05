Mujer que estuvo con más de mil hombres en un día se bautizó

Suscríbete a nuestros canales

La actriz de cine para adultos Lily Phillips conocida por haber sostenido en el 2025 relaciones sexuales con más de mil hombres en 12 horas, se ha entregado al cristianismo. En redes sociales corren imágenes del momento que la rubia británica es bautizada.

Conexión con Dios

A través de Instagram la mujer explicó que es un nuevo paso en su vida, ya que situaciones del pasado la llevaron a replantearse su conexión con Dios.

Aseveró que es un nuevo proceso de reconexión espiritual y que había abandonado por mucho tiempo lo fundamental de tener siempre a Dios en el corazón, mente y alma.

Aunque estuvo muy consciente del récord que rompió en el 2025 en relaciones íntimas, no tuvo miedo a compartir el video de su bautismo, con un mensaje de amor y de nunca hacer caso a las opiniones externas que las personas puedan tener.

El video fue acompañado con la canción “God Is” del rapero Kanye West, despertando múltiples comentarios unos positivos y otros bastantes fuertes.

Un 2026 de mucha fe

La rubia también escribió que será un día que recordará para siempre, por la fuerza de dar el gran paso a su nueva vida espiritual en este nuevo año 2026.

La joven acumula en Instagram 1,5 millones de seguidores, cuyas publicaciones son cargados de mucha sensualidad y las cuales hasta el momento no han sido borradas.

Lily realizó el récord de estar con 1,113 hombres en doce horas en Londres, un desafío bastante grande que le generó en su momento dolor.