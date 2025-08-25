Los días más costosos para pagar tus facturas: Evita gastar de más

Suscríbete a nuestros canales

Pagar tus cuentas puede parecer una tarea sencilla, pero elegir el momento adecuado para hacerlo es crucial. Algunos días son más propensos a generar costos adicionales, como recargos por demora y daños a tu historial crediticio. A continuación, te presentamos los tres peores días para realizar tus pagos y cómo evitarlos.

Fines de semana: Un error común

Aunque muchos piensan que pagar sus facturas durante el fin de semana es conveniente, esto puede resultar en un error costoso. La mayoría de los bancos y emisores de tarjetas no procesan transacciones hasta el lunes. Esto significa que si tu fecha de vencimiento cae en sábado o domingo, podrías enfrentar cargos adicionales por retraso. Según WalletHub, la multa promedio por un pago tardío en tarjetas de crédito es de aproximadamente $30, aunque algunos emisores pueden superar los $40.

Martes y jueves: Días fáciles de olvidar

Aunque son días hábiles, pagar tus facturas un martes o jueves puede ser riesgoso. Estos días no suelen alinearse con la mayoría de los calendarios de nómina ni con las rutinas de recordatorios, lo que facilita que se pasen por alto. Si tiendes a olvidar tus pagos en estos días, considera cambiar la fecha de vencimiento a un día más predecible y fácil de recordar, como el lunes o el viernes.

El mismo día del vencimiento: Una apuesta arriesgada

Esperar hasta la fecha límite para realizar el pago puede ser uno de los errores más costosos que puedes cometer. Aunque realices el pago antes de la fecha límite, puede que no se registre a tiempo. Capital One advierte que muchos emisores consideran tardío cualquier pago recibido después de las 5:00 p. m. en la zona horaria del cliente. Además, si decides enviar un cheque por correo, solo cuenta la fecha en que se procesa, no la que aparece en el documento.

La recomendación general de los expertos financieros es anticiparse a los pagos. Realizar tus pagos antes de la fecha límite no solo te ayudará a evitar recargos y estrés innecesario, sino que también protegerá tu puntaje crediticio y mantendrá tus finanzas en orden.