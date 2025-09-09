Hijo de Flightline fue vendido por $1.700.000 la tercera mayor cifra de venta adquirido por un japonés

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes arranco la primera sesión de subasta más importante del planeta con una presentación de 4.686 yearlings y un catálogo de primer nivel. Como se les conoce como las ventas selectas de Keeneland September Yearling Sale, el termómetro mundial de la industria, que serán 12 días de actividad. Considerada la subasta de productos más grande e influyente del mundo, un verdadero punto de encuentro para criadores, compradores y consignatarios de todos los rincones del planeta.

Hijo de Flightline, consiguió el precio más alto del primer día

Un segundo producto de Flightline en la tabla inicial de las ventas selectas Keeneland September Yearling Sale, alcanzó el tercer precio más alto con un pago de $1.700.000. El Hip 45 que identificó a un hijo de Flightline en la yegua Mira Alta por Curlin, criado por Rock Ridge Thoroughbreds y consignado por Warrendale Sales, fue adquirido por el japonés Naohiro Sakaguchi. Este poderoso macho será entrenado por Makoto Saito.

Mira Alta es la madre del ganador de grado 3 Promise Keeper, ganador de carreras de stakes Wicked Awesome, y el ganador selectivo War Stopper.

Promise Keeper, hijo de Contitution tuvo una campaña de 17 actuaciones para cuatro victorias. Ganador del Peter Pan S. (G3) y de la listada Fifth Seasean Stakes. Produjo más de 400 mil dólares para Randy Howg.

Wicked Awesome, tuvo una campaña de 24 actuaciones para ocho victorias para Warwick Stable. Ganador del Twixt Stakes en Laurel Park, y figuraciones en prueba de grados en Delaware Park y Laurel Park.

War Stopper, por su parte ganó cinco carreras en 20 presentaciones para el Beast Mode Racing LLC., con figuraciones en pruebas de Grado 3, en los hipódromos de gulfstream Park y Monmouth Park.