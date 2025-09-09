Estados Unidos: Este pequeño error en tu pasaporte podría arruinar tu viaje, ¡evítalo ya!

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó a los ciudadanos sobre un error común con el pasaporte que podría arruinar un viaje internacional. La advertencia, difundida a través de redes sociales, recalca la importancia de revisar los documentos antes de abordar vuelos, ya que no cumplir con ciertos requisitos puede generar problemas en aeropuertos de todo el mundo.

Uno de los aspectos más importantes que destacó la agencia es que muchos países exigen que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses posteriores a la fecha de viaje. Ignorar esta norma puede llevar a que las aerolíneas nieguen el embarque, causando cancelaciones, gastos inesperados y trastornos en el itinerario del viajero.

Asimismo, el Departamento de Estado lanzó un servicio en línea actualizado para consultar advertencias de viaje, requisitos de entrada y recomendaciones de las embajadas estadounidenses. La plataforma permite a los viajeros estar informados sobre las leyes locales y recibir orientación sobre cualquier eventualidad mientras se encuentran fuera del país.

El servicio también ayuda a los ciudadanos en situaciones como pérdida o robo de pasaportes, facilitando la solicitud de nuevos documentos desde el extranjero. Las embajadas y consulados estadounidenses están disponibles para ofrecer asistencia inmediata y garantizar que los viajes internacionales no se vean afectados por contratiempos imprevistos.

Obtener un pasaporte estadounidense requiere llenar el formulario DS-11 y presentar documentos como el certificado de naturalización y una identificación oficial. Este pasaporte permite viajar sin visa a 182 países, situándolo entre los más poderosos del mundo, y es esencial mantenerlo actualizado para evitar problemas durante el viaje.