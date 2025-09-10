Cambios drásticos en Medicare: Trump anuncia recortes históricos en salud

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump ha vuelto a centrar la atención en Medicare, el programa de salud pública que proporciona cobertura a millones de estadounidenses. Con su propuesta incluida en el proyecto legislativo One Big Beautiful Bill, busca reducir el déficit federal, aunque a costa de cambios significativos que afectarán a los adultos mayores, inmigrantes y beneficiarios de bajos ingresos.

Según la iniciativa, se prevé que estos ajustes sean los más grandes en la historia de Medicare. Las modificaciones implican un endurecimiento de los requisitos de elegibilidad y un aumento en los costos de acceso a servicios médicos. Las medidas, aunque no se implementarán de inmediato, comenzarán a aplicarse de manera escalonada entre 2026 y 2028.

Cronograma de cambios en Medicare

• Octubre de 2026: Se restringirá la cobertura únicamente a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, excluyendo a inmigrantes indocumentados, refugiados y solicitantes de asilo.

• Diciembre de 2026: Las renovaciones de los planes deberán hacerse cada seis meses, complicando la situación para adultos mayores con bajos ingresos que dependen de la cobertura.

• Enero de 2027: Se exigirá demostrar actividad laboral, estudio o formación por al menos 80 horas mensuales para personas de 19 a 64 años que deseen ingresar al programa.

• Octubre de 2028: Se implementará un esquema de copagos de hasta 35 dólares por consulta para quienes accedieron a la cobertura a través de la expansión de Medicaid.

Consecuencias para la salud pública

Expertos advierten que estos recortes podrían dejar sin cobertura a millones de personas, especialmente a inmigrantes y trabajadores en situaciones precarias. Las nuevas exigencias laborales o educativas podrían resultar en la exclusión de sectores vulnerables del sistema de atención médica.

Mientras tanto, la administración Trump defiende el proyecto como una medida "responsable" destinada a equilibrar el presupuesto y reducir el gasto federal. Sin embargo, críticos argumentan que estas modificaciones son una respuesta necesaria para compensar los recortes impositivos que han beneficiado a los hogares más ricos.

La gran interrogante es cómo afectará esta reforma a aquellos que dependen de la cobertura pública para acceder a tratamientos médicos básicos, especialmente en un país donde el costo de la atención sanitaria es uno de los más altos del mundo.