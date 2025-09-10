Apple revoluciona el mercado con el lanzamiento del iPhone 17 Air

Suscríbete a nuestros canales

Apple ha causado revuelo en la industria tecnológica con la presentación del iPhone 17 Air, el modelo más delgado en la historia de la compañía. Con un impresionante grosor de solo 5.6 milímetros y un peso de 145 gramos, este nuevo dispositivo redefine lo que significa ser ultradelgado. La pantalla Super Retina XDR de 6.5 pulgadas complementa su diseño elegante y minimalista, y estará disponible en Estados Unidos a partir de 999 dólares.

El evento “Awe drops”, realizado en el Apple Park de Cupertino, California, fue el escenario perfecto para que el director ejecutivo, Tim Cook, destacara las características innovadoras del iPhone 17 Air. Este modelo sustituye al iPhone Plus, que ha sido descontinuado, y compite directamente con otros teléfonos ultradelgados como el Galaxy S25 Edge de Samsung. El iPhone 17 Air no solo es más delgado, sino que también cuenta con un marco de titanio y un recubrimiento cerámico Ceramic Shield, que ofrece una resistencia superior.

Potencia interna y autonomía

El corazón del iPhone 17 Air es el potente procesador A19 Pro, fabricado con tecnología de tres nanómetros, lo que lo convierte en el chip más avanzado jamás utilizado en un iPhone. Este procesador permite ejecutar aplicaciones exigentes y manejar funciones de inteligencia artificial con una eficiencia impresionante. Aunque su batería de 2.800 mAh es la más pequeña de la serie, Apple asegura que ofrece un día completo de uso gracias a la tecnología ProMotion, que optimiza el consumo energético.

La nueva familia iPhone 17

El iPhone 17 Air no llegó solo al mercado. Durante el mismo evento, Apple presentó también el iPhone 17 estándar y los modelos de gama alta iPhone 17 Pro. El modelo base ahora cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas y refresco adaptativo de 120 Hz, mientras que los modelos Pro presentan un módulo de cámaras mejorado con tres lentes de 48 megapíxeles y una batería de 5.000 mAh, la más grande hasta la fecha en un teléfono de Apple.

Los precios se mantienen en línea con la generación anterior, a pesar de los aranceles del 20% que Apple enfrenta por la importación de componentes desde China. Con esta nueva línea de productos, Apple reafirma su compromiso con la innovación y la calidad, ofreciendo a los consumidores dispositivos que combinan diseño, potencia y funcionalidad.