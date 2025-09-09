Apple revela la nueva serie iPhone 17: Precios, diseños y cuándo estarán en venta

Suscríbete a nuestros canales

Apple sorprendió en su más reciente presentación "Awe drops", al anunciar la llegada de la serie iPhone 17, que incluye importantes innovaciones en diseño y tecnología. El evento se llevó a cabo en la sede de la compañía en Cupertino, California, donde también se mostraron nuevos relojes inteligentes y una versión avanzada de los AirPods Pro.

iPhone Air, el modelo ultradelgado

La estrella de la presentación fue el iPhone Air, considerado el más delgado y resistente fabricado hasta la fecha por la compañía. Este modelo deja atrás la tarjeta SIM física para apostar únicamente por la eSIM digital, alineándose con la tendencia de simplificar el hardware. El dispositivo se venderá a un precio de 1.229 €, lo que lo posiciona como una opción de gama premium.

Mejoras en el iPhone 17 y 17 Pro Max

El modelo estándar, el iPhone 17, trae consigo una pantalla más brillante y resistente, un procesador con mayor capacidad de inteligencia artificial y una cámara frontal mejorada que permite selfies horizontales de mayor calidad. Sus precios comienzan en 969 € para el modelo básico y alcanzan los 1.479 € en la versión Pro Max.

AirPods Pro 3

Una de las sorpresas más comentadas fue la presentación de los AirPods Pro 3, que ahora cuentan con traducción en vivo casi en tiempo real. Esta función permitirá que dos personas que hablen idiomas distintos puedan comunicarse de manera fluida, el costo oficial de estos auriculares será de 249 €.

Apple Watch con más funciones de salud

La compañía también amplió su gama de relojes inteligentes, y es que, el Apple Watch Series 11 y el Watch Ultra 3 se enfocan en la salud al integrar un sistema de medición de presión arterial con alertas en caso de hipertensión. El Series 11 tendrá un valor de 499 €, mientras que el Ultra 3 alcanzará los 899 €. Por su parte, el Apple Watch SE 3 (269 €) suma funciones como el monitoreo del sueño y notificaciones sobre posibles casos de apnea.

Apple confirmó que todos los dispositivos estarán disponibles en tiendas desde el 19 de septiembre, mientras que la nueva versión del sistema operativo, iOS 26, se podrá descargar a partir del 15 de septiembre.