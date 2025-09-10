Novio de Isabella Ladera sale en su defensa en medio de su polémico video con Beéle

Suscríbete a nuestros canales

La polémica por el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle pica y se extiende con la reciente declaración de Hugo García, novio de la modelo venezolana, quien usó sus redes sociales para expresar su apoyo.

Con la difusión del material privado, los ojos se posan sobre los famosos, quienes han sido el centro de atención en las plataformas digitales a través de burlas y comentarios maliciosos.

En medio de la polémica, Isabella Ladera y Beéle publicaron un comunicado anunciando medidas legales para hallar con los responsables de la divulgación del contenido íntimo que ha circulado en páginas y redes sociales.

Novio de Isabella Ladera se pronuncia

Hugo García quien fue vinculado de manera amorosa con la venezolana salió en su defensa y manifestó su apoyo a través de un comentario. “No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”, escribió en la publicación de Ladera.

Aunque en las últimas horas ninguno se ha dejado ver juntos, se han mantenido con actividad frecuente con su comunidad.

Por su parte, el comentario del novio de Isabella Ladera dejó reacciones positivas por mantenerse a su lado fuerte.