Familia de Bruce Willis enfrenta las críticas luego de mudarlo a una vivienda propia

Emma Heming Willis, esposa del aclamado actor Bruce Willis, rompió el silencio sobre la controvertida decisión de trasladar al intérprete de “Duro de Matar” a una vivienda propia.

Durante los últimos días la familia del actor ha sido foco de críticas por su decisión. Sin embargo, la medida fue tomada para garantizar su cuidado en el contexto del avance de su demencia.

Heming aseguró que esta fue la mejor opción para la familia y para él. En una reciente entrevista con el programa estadounidense “Good Morning America”, la escritora y defensora de los cuidadores familiares, de 49 años, abordó el tema sin rodeos.

"Sabía que esto generaría debate", admitió, pero "fue la decisión más segura y la mejor, no solo para Bruce Willis, sino también para nuestras dos hijas pequeñas".

Además, añadió que "no hay nada que debatir" y que el bienestar del actor de 70 años está garantizado en todo momento.

La dura realidad del cuidado

El traslado de Bruce Willis se produjo después de que su esposa recibiera recomendaciones médicas sobre los desafíos del cuidado de personas con demencia.

Según relató Heming Willis, el neurólogo de su esposo le compartió una estadística alarmante que afirma que los cuidadores fallecen antes que aquellos a quienes cuidan. "Eso fue una llamada de atención", reconoció.

Esta experiencia la llevó a comprender que solicitar ayuda no es un fracaso. "Está bien pedir ayuda. No lo comprendía hasta que alguien me dio ese permiso", señaló.

Además de la ayuda externa, la familia ha tenido que modificar rutinas dentro del hogar para evitar situaciones estresantes para el actor.

"Me preguntaba si otros padres estarían cómodos dejando a sus hijos en nuestra casa, y por eso, además de sentirme aislada, también terminé aislando a nuestra familia", confesó.