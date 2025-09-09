Venezuela en la final del Mundial de los Desayunos de Ibai: Su camino a la gloria

Suscríbete a nuestros canales

En una competencia que ha movilizando a millones de personas, el torneo gastronómico “Mundial de los Desayunos”, organizando por el streamer español Ibai Llanos, ha llegado a su épica culminación con Venezuela como uno de los protagonistas.

La arepa se disputa el título honorífico con Perú, el cual compite con su emblemático pan con chicharrón, acompañado de tamal y café pasado, mientras que Venezuela está representada por la ‘reina pepiada’ y una Maltín Polar.

El camino de Venezuela y Perú hacia la gloria

Desde los octavos de final hasta la gran final, cada etapa ha sido una batalla reñida por millones de votos. En los octavos, Perú superó a México con 2.5 millones de votos frente a los 1.2 millones logrados por los chilaquiles.

En cuartos de final, se impuso sobre Ecuador con 8.1 millones frente a 7.8 millones. En semifinales, el duelo contra Chile fue un triunfo contundente: 9.8 millones de votos, versus 7.8 millones.

Por el lado de Venezuela, en cuartos de final venció a Colombia con 2.7 millones frente a 1.7 millones. En semifinales, superó por pocos votos a Bolivia: 5.5 millones contra 5.2 millones. Venezuela se alzó victoriosa en las finales tras vencer también a República Dominicana.

¿Cómo votar por Venezuela en la gran final?

Desde el 8 de septiembre de 2025 hasta el domingo 14, los fanáticos criollos pueden emitir sus votos en tres plataformas sociales principales. El proceso es simple, pero, requiere atención para lograr los puntos necesarios para vencer al contrincante suramericano.

1. YouTube (Shorts)

Accede al short publicado por Ibai Llanos sobre la final.

Dale “Me gusta” al comentario fijo que mencione a Venezuela

2. Instagram

Ingresa al perfil oficial de Ibai Llanos (verificado con el check azul).

Busca la publicación sobre la final (‘Perú vs Venezuela | Gran Final’) y dale “Me gusta” en el comentario del streamer fijado con el nombre de Venezuel

3. TikTok

Ve a la cuenta verificada de Ibai Llanos en TikTok.

Localiza el video de la final y dale “Me gusta” al comentario oficial que diga “Venezuela”

Cabe acotar que, solo cuentan los votos en los comentarios emitidos por la cuenta verificada del español. Evita interactuar con enlaces o publicaciones no oficiales para no caer en fraudes o confesiones.